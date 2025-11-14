Carnero acaba el Pleno que cuestiona su dedicación con un relato de acciones del equipo de Gobierno durante 14 minutos

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado a primera hora de la mañana de este viernes un Pleno extraordinario, solicitado por el grupo socialista, para cuestionar la dedicación del alcalde, Jesús Julio Carnero, a la Alcaldía tras la creación hace dos años del puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas, una sesión que el regidor ha finalizado con una intervención de más de 14 minutos, ya sin opción de réplica, con un relato de acciones que ha realizado su equipo este año.

En la sesión, los portavoces de los grupos municipales disponían de tiempos de nueve minutos en el caso del PSOE, al ser el convocante, y de siete para VTLP, Vox y el PP, que han sido controlados de manera estricta por el propio Carnero, quien ha cortado la última intervención del portavoz socialista, Pedro Herrero. En total, el pleno ha durado algo menos de 50 minutos y ha finalizado antes de las 9.00 horas.

El edil del PSOE ha recordado en su intervención que Carnero ha "prohibido" presentar dos mociones en el Pleno sobre las funciones del cargo de libre designación al que denominan 'alcalde B'. De hecho, ha apuntado que el juzgado ya ha admitido a trámite la denuncia presentada por esta cuestión.

Herrero ha recalcado que el proceso de elección del coordinador de Políticas Públicas fue un "paripé" para situar en el puesto a Indalecio Escudero, un "amigo" que ha trabajado junto a Carnero durante años tanto en la Diputación de Valladolid como en la Junta de Castilla y León.

El portavoz socialista ha esgrimido que Escudero no cumple ninguna de las tres responsabilidades "rimbombantes" que tiene asignado su puesto, como participar en la coordinación interna a nivel de políticas públicas y de gestión, participar en la dirección operativa de la acción de gobierno municipal y participación en la elaboración, impulso y seguimiento de las estrategias de ciudad.

Pero se ha preguntado cuáles son las "estrategias" del equipo de Gobierno, si quizás son "boicotear" los proyectos de la integración ferroviaria o encargar informes "a la carta a empresas afines al PP". Por eso, Herrero ha recomendado al alcalde del PP "encargar también" al director de Coordinación que "mire a ver cómo va a pagar la deuda millonaria de la liquidación de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad".

En definitiva, el portavoz se ha preguntado "qué instrucciones le ha dado usted a su alcalde B para que no haga absolutamente nada" y ha añadido que el "problema" es que el propio regidor tampoco hace "nada" porque está "a tiempo parcial" como alcalde, al compaginar este cargo con el de senador.

Según los cálculos del PSOE, actualmente Carnero suma "876 días como alcalde", de los cuales "ha disfrutado de 203 días sin agenda" pública --la que se publica en la web municipal diariamente--, lo que suma "casi siete meses de vacaciones". En concreto, ha precisado, Carnero ha tenido "545 tardes libres y 270 mañanas libres".

Por todo ello, Herrero considera que el alcalde deberá ser "juzgado" por los vecinos, mientras "la gestión municipal está hecha un desastre".

La respuesta de Carnero, una vez habían concluido las intervenciones de los grupos municipales, ha sido un listado de actuaciones que su equipo de Gobierno ha ido realizando, en lo que se ha extendido durante más de 14 minutos. Al concluir ha precisado que se trataba solamente de actuaciones llevadas a cabo este 2025.

Previamente, la portavoz del Grupo Popular, Blanca Jiménez, dedicó su intervención a comparar el fondo del asunto que crítica ahora el PSOE con la designación de un director de coordinación de Políticas Públicas con las críticas que se hicieron en su momento al exalcalde socialista y actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

EL PUESTO DE DIRECTOR DE LA ASESORÍA JURÍDICA CON PUENTE

Según Jiménez, el cargo de director de Coordinación tiene el sueldo que tiene actualmente --sumado al de su secretaria costará 600.000 euros este mandato-- porque está equiparado al de director de los Servicios Jurídicos, donde reprocha que Puente situó a Rafael Guerra con un proceso convocado "en el caluroso mes de agosto" --el del director de Coordinación de Políticas Públicas se convocó a primeros de septiembre--.

La portavoz ha aseverado la dotación económica de dicho puesto se elevó en dos ocasiones y actualmente es "mucho más atractivo" que cuando se convocó la plaza que recayó en Guerra, quien actualmente es subsecretario del Ministerio que dirige Óscar Puente.

También ha mencionado las ocasiones en las que supuestamente el propio Puente fue "sorprendido" jugando al golf en horas laborables mientras era alcalde, de tal modo que ha ironizado con que entonces el PSOE defendía que "la figura del alcalde se ejerce las 24 horas y por tanto el regidor puede distribuir el tiempo a su manera". Así, ha reprochado que esa tesis ahora no les "vale" para Carnero.

En el caso del portavoz de Vox en esta sesión, Alberto Cuadrado, su intervención se ha destinado a repasar polémicas relaciones con el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez como el caso Koldo, el juicio al fiscal general o las "fronteras con las puertas abiertas como un salón del oeste".

"150 PREGUNTAS" PRESENTADAS POR EL PSOE

En su segunda intervención, Cuadrado ha considerado un "insulto" a los funcionarios que el Grupo Socialista haya presentado 150 preguntas en comisiones, lo que considera que "complica" el trabajo del personal municipal.

En cuanto a la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha repasado el mal estado que presentan numerosos aspectos de la vida ciudadana, algo que relaciona con que el alcalde "desconoce los problemas". Por ello ha recalcado que Valladolid "necesita con urgencia un alcalde y un equipo de gobierno que se arremanguen, que trabajen a tiempo completo y que aborden algunos problemas que son urgentes y que pueden escuchar en cualquier conversación de nuestros vecinos y vecinas en la panadería o en el autobús".

El Pleno contaba con una propuesta de acuerdo para que el alcalde dedique más tiempo a la Alcaldía, la cual ha quedado rechazada con los votos en contra de PP y Vox.