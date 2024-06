Carnero alaba el "éxito" de su equipo, ataca "deslealtad" de la oposición y pone atención en economía e infraestructuras

Herrero le reprocha que "no llega ni a la suela del zapato" a León de la Riva y le pide que "se aparte" y deje su lugar a alguien que tenga "ganas"

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este lunes Pleno para el debate sobre el estado de la ciudad, en el día en el que el alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero, cumplía su primer aniversario en el cargo, algo que ha aprovechado para hacer balance de un año que ha definido como "éxito" en la labor de su equipo de Gobierno de coalición "fruto de la coordinación y encaje", mientras que ha criticado la "deslealtad" de la oposición y ha puntualizado que en los próximos meses pondrán la atención en infraestructuras como los viaductos o una solución soterrada para "el punto negro" de San Agustín.

Durante cerca de cuatro horas se ha extendido la sesión extraordinaria de debate municipal, de las cuales el alcalde de la ciudad ha asumido una hora y tres cuartos para una intervención sin límite de tiempo que desde la oposición se ha visto como escasa de "pasión".

A este respecto, el alcalde ha enfatizado en una segunda intervención que si no tiene "ganas" y lograron derrotar al PSOE de Óscar Puente en las elecciones de hace un año, si las tuviera los socialistas "desaparecerían del mapa", algo que ha afeado posteriormente el portavoz socialista, Pedro Herrero, que creía ver connotaciones vinculadas con la represión franquista, por lo que finalmente Carnero ha enmarcado la expresión en el "juego democrático" y ha pedido disculpas a Herrero si le había ofendido.

En la sesión, que ha comenzado con una intervención de la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, Margarita García, quien ha reclamado diálogo al equipo de Gobierno, también han estado presentes representantes de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril que han mostrado carteles en contra del "muro" que ven en las vías.

La extensa intervención de Carnero ha comenzado con un amplio recordatorio sobre lo que menciona como "la herencia recibida" en materia económica. "Una buena herencia fue la que recibieron ustedes en 2015", ha enfatizado el regidor 'popular' en referencia a la llegada de PSOE y Valladolid Toma la Palabra al Gobierno municipal tras la salida del exregidor del PP Javier León de la Riva.

El anterior alcalde 'popular' ha vuelto a estar presente en el debate algo después, cuando Pedro Herrero ha aseverado que Carnero "no le llega ni a la suela del zapato" ya que León de la Riva "defendía Valladolid y plantaba cara a la Junta".

El predecesor de Carnero en la Alcaldía, el ministro Óscar Puente, ha sido todavía más mencionado, con reproches de las portavoces de PP, Blanca Jiménez, y Vox, Irene Carvajal, al insulto que utilizó en la red social 'X' contra el jefe de prensa del partido Se Acabó la Fiesta y, antes de ello, con la referencia al Pleno de toma de posesión cuando según el actual alcalde defendió la "buena herencia" que dejaba.

Pero en el debate el actual primer edil ha destacado que la previsión de déficit hace un año era de 37,3 millones de euros, lo que "gracias" a la gestión del nuevo equipo de Gobierno se redujo a 26 millones de euros.

Con ello, entre otras cosas, Carnero ha calificado de "éxito" las acciones llevadas a cabo en este año "fruto de la coordinación y encaje del gobierno de coalición", por lo que ha agradecido la "lealtad, dedicación y calidad de trabajo" de los concejales de su equipo.

Frente a ello, ha definido como "lamentable" la actitud de la oposición municipal, a la que ha acusado de "deslealtad" y de obstruir "torticeramente" los proyectos "transformadores" que tampoco cuentan con el respaldo del Gobierno socialista de España, como es el caso del soterramiento de las vías del ferrocarril.

"PARALIZA LO QUE NO INCUMBE A NACIONALISTAS".

En este sentido ha reiterado que seguirá luchando por el soterramiento, y ha vuelto a esgrimir datos sobre proyectos de infraestructuras en otros muchos lugares, mientras ha reprochado que Óscar Puente no sólo "no deja hablar" sobre ese proyecto en Valladolid si no que tiene "enterrados en las vías" los once millones de euros que quiere aplazar el Ayuntamiento. "El Gobierno paraliza lo que no incumbe a nacionalistas", ha aseverado.

El alcalde vallisoletano ha apuntado también que "en los próximos meses" el equipo de Gobierno pondrá atención en la situación de cuatro infraestructuras como el puente del Poniente y su obra de ampliación, la resolución del "punto negro" de la rotonda de San Agustín con un túnel, y dos viaductos sobre las vías como Daniel del Olmo y el de Arco de Ladrillo, que ha tenido mucha presencia en el debate.

Carnero ha insistido en que no va a derribar Arco de Ladrillo "en tanto no haya una respuesta a la movilidad" con la finalización de la obra de Labradores y la modificación del convenio de la SVAV para incluir una "actuación" en Daniel del Olmo.

En su intervención el regidor ha realizado varios anuncios sobre proyectos en marcha o promesas electorales, como reiterar que dentro de este mandato se abordará la reducción de tipos impositivos del IBI y el impuesto de vehículos, aunque también se implantará "por obligación europea" una tasa de basuras; los proyectos pilotos de Auvasa con lanzaderas entre Parquesol, Covaresa y Delicias y el centro a partir de septiembre; la presentación en las próximas semanas de una Oficina de la mujer; o la obtención de una subvención de la Junta y el Mitma para las fases pendientes en 29 de octubre.

En otros casos, como el de la actuación de la Ciudad Deportiva, el regidor ha llevado más lejos los plazos que se habían mencionado, pues ha señalado que se trabaja para definir los pliegos de la obra, junto a la ampliación del estadio, y ha dado por seguro que la intervención comenzará "dentro de este mandato".

Ante las referencias de la oposición a la suciedad en Valladolid, la limpieza ha sido un asunto muy mencionado hoy, y Carnero ha destacado el crecimiento de la plantilla y la renovación de maquinaria, mientras que Irene Carvajal, de cuyo partido depende el Área, ha señalado el ejemplo del mes de enero de 2024, con 135 salidas para recogida de papel frente a las 85 de un año antes. Todo ello, con un punto de partida "muy crítico".

La representante de Vox ha defendido también el trabajo de ella y sus dos compañeros, quienes "con solo 3 concejalías" han "cumplido objetivos a corto y a medio plazo", al tiempo que ha instado a la oposición a que les dejen trabajar pues recuerda que el Gobierno de España ya "niega a Valladolid" lo que "a otras ciudades ofrece a coste cero".

Además, ha censurado que se dirijan a su partido como "ultraderecha", e incluso ha interpretado que Pedro Herrero les ha calificado de "asesinos".

DOCE ACCIONES INMEDIATAS INCUMPLIDAS.

Pedro Herrero, que ha insistido en definir a Carnero como "el peor alcalde de la historia", ha repasado una lista de doce acciones inmediatas que el PP anunció que pondría en marcha en el primer año de mandato y ha interpretado que no han cumplido ninguna de ellas, o bien algunas ya estaban en marcha durante la anterior etapa. Eso sí, el balance del regidor sobre esos doce asuntos ha diferido mucho.

Para Pedro Herrero, "el gran problema" de Valladolid es el propio Jesús Julio Carnero, por lo que le ha pedido que "se aparte y deje paso a otra persona que tenga ganas de trabajar" por la ciudad y que "se atreva a gobernar sin la ultraderecha".

Mientras tanto, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha lamentado que al gobierno municipal "poco le importan los vecinos y sus vidas", que son ahora "peores que hace un año", porque ve a PP y Vox caracterizados por la "inmovilidad", pues entiende que solo han avanzado en "proyectos innecesarios" o en otros que "ya estaban en marcha" en la anterior etapa. Por ello, les ha reclamado que "trabajen".