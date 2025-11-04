Carnero alaba el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Valladolid y reclama que "se acometa cuanto antes"

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha manifestado al arquitecto Primitivo González su enhorabuena por el trabajo en el proyecto del nuevo edificio para la Ciudad de la Justicia en la capital, un diseño que ha recalcado que le gusta "muchísimo" y que espera qu el Ministerio acometa "cuanto antes".

Carnero ha afirmado que el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, representó este lunes al Ayuntamiento en la presentación del proyecto que hicieron en el Colegio de Abogados el secretario de Estado de Justicia y la directora general de Innovación y Calidad en la Justicia.

Tras alabar el diseño y agradecer el trabajo del estudio de arquitectura de Primitivo González, ha asegurado que el profesional le ha agradecido el trabajo que ha hecho el Ayuntamiento para facilitar las licencias correspondientes al proyecto.

Asimismo, ha insinuado que podría hablar de los "muchos años de retraso" e incluso ha apuntado que el equipo de Gobierno actual podría haberse "liado la manta a la cabeza" y llevar el proyecto al Barrio Girón, como lo había planificado en su día el exalcalde del PP, Javier León de la Riva. "Pero no lo hemos hecho", ha apostillado.

En cualquier caso, ha subrayado que "lo único" que quiere es que la Ciudad de la Justicia se acometa "cuanto antes" para que "todos corramos" pues defiende que el Consistorio "ha corrido cuando ha tenido que correr y va a correr cuando tenga que hacerlo".