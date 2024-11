Carnero apela a la presidencia de Adif en la Comisión de Seguimiento para dirimir discrepancias en el convenio

Responde al requerimiento con un escrito en el que mantiene que no ha incumplido los asuntos que le reclama el Ministerio de Transportes

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha señalado este viernes que ante las "posibles discusiones" entre las posturas del Ayuntamiento y de las entidades dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al respecto del proyecto ferroviario en la ciudad apela a la presidenta de la Comisión de Seguimiento del convenio, que a su vez es directora de Operaciones de Integración y Grupo Societario Adif, para que "dilucide".

El regidor 'popular' ha detallado este viernes en rueda de prensa la respuesta que ha dado el Ayuntamiento, enviada con fecha de este 8 de noviembre, al requerimiento planteado hace un mes por Adif sobre la falta diligencia municipal en varias cuestiones incluidas en el convenio para la integración ferroviaria de 2017 en un documento en el que defiende que el Consistorio no ha incumplido esos aspectos.

El requerimiento, planteado por el ministro de Transportes y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, en la reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada el pasado 10 de octubre y que el Ayuntamiento recibió por escrito al día siguiente, relataba determinados incumplimientos de los obligaciones y compromisos asumidos en el convenio por el Consistorio vallisoletano para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid.

"No hay incumplimiento ni causa que dé lugar a la resolución del convenio ferroviario de 2017", ha aseverado Carnero como planteamiento general de la respuesta del Ayuntamiento al requerimiento formulado por Adif y Adif-Alta Velocidad.

El alcalde asume que con su respuesta "pudiera surgir algún tipo de discusión o controversia" con las posiciones que mantienen las entidades dependientes del Ministerio de Transportes, por lo que ha añadido que han señalado a la presidenta de la Comisión Mixta de Seguimiento, Elena González Gómez, que es a su vez alto cargo de Adif, que ella sería la responsable de "dirimir dicha posible controversia".

En su opinión, el Ayuntamiento ha respondido al requerimiento rebatiendo los supuestos incumplimientos y ha recordado que su equipo seguirá firme en su planteamiento de que seguirán "luchando por que la vía del tren esté soterrada, porque eso supone progreso social y supone progreso económico".

DIÁLOGO

Carnero no se ha pronunciado sobre una posible disolución de la SVAV y ha insistido en que el equipo de Gobierno municipal reclama al Ministerio diálogo sobre el proyecto ferroviario y ve posible modificar el convenio para pasar de la integración en superficie al soterramiento. "Ésto se va a hacer en la ciudad de Valladolid, no se va a hacer en el Ministerio de Transportes. Se va a hacer en nuestro territorio y, por tanto, esto sigue siendo una democracia", ha subrayado.

En el texto remitido esta misma mañana a la presidencia de Adif, Irene Bonet, el Ayuntamiento argumenta en primer lugar que "no se ha producido el incumplimiento de los compromisos económicos asumidos por el Ayuntamiento" en las aportaciones a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para la ejecución de los proyectos en el convenio.

Como ha recordado, en 2024 al Ayuntamiento le correspondería desembolsar la cantidad de 11.075.000 euros, y el pasado 29 de enero registraron un escrito a la Presidencia de la Comisión de Seguimiento para pedir el aplazamiento de dicha cantidad y su prorrateo en los años restantes de ejecución del convenio (2033 según el Ayuntamiento).

El equipo de Gobierno de Valladolid mantiene que no han obtenido una "debida respuesta" a esa petición por parte de la Comisión de Seguimiento, si bien cabe recordar que el ministro de Transportes y otros representantes de esta institución han señalado en varias ocasiones que no se aceptaba la solicitud de aplazamiento.

Al haber transcurrido más de tres meses desde el registro del escrito sin que se haya notificado una resolución, Carnero defiende que se ha producido una "estimación" de la petición por silencio administrativo, de modo que el Ayuntamiento no habría incumplido la obligación de aportar esos 11 millones de euros.

TRÁMITES URBANÍSTICOS

Igualmente, el Ayuntamiento defiende que tampoco ha habido incumplimientos en lo que respecta a las obligaciones relativas a las varias actuaciones urbanísticas que incluía Adif en el requerimiento.

En primer lugar, sobre la conexión rodada y peatonal del nuevo sector urbanizado de Ariza, entre las calles Hípica y Adolfo Suárez, considera que el Ayuntamiento ya cumplió con la remisión a la sociedad del informe favorable de supervisión el 18 de septiembre de 2023, pero ha considerado que el proyecto "no puede ejecutarse hasta que no se levante y desmonte" la línea ferroviaria y Ariza, algo que no puede hacerse hasta que se ponga en servicio la variante de mercancías pues esa infraestructura es utilizada por Renault.

En este sentido, cabe recordar que el propio ministro de Transportes prevé que en el primer semestre de 2025 las factorías de la marca del rombo puedan comenzar a utilizar la nueva variante, por lo que la vía de Ariza ya no tendría uso.

Sobre los pasos peatonales ciclistas a la altura de la plaza del Crepúsculo y en la avenida de Irún, el Ayuntamiento ha procedido a la supervisión de "las distintas versiones" que señala que ha recibido de los proyectos. Las últimas versiones se han recibido el pasado mes de septiembre y el Ayuntamiento revisa actualmente dichos documentos para la emisión de los informes que se remitirán a la SVAV cuando estén concluidos.

En cuanto al paso peatonal y rodado de San Isidro, Carnero ha reconocido que la redacción del proyecto corresponde al Ayuntamiento y el escrito confirma que el pasado 10 de octubre, justo el día en el que el ministro planteaba el requerimiento en la reunión de la Comisión, la empresa encargada de la redacción, Incosa, ha entregado el proyecto al Ayuntamiento. Eso sí, todavía está pendiente el informe de supervisión por parte del Ayuntamiento y si éste es favorable se remitirá a la sociedad.

Sobre el cumplimiento de la obligación de aportar la titularidad de los suelos del nuevo complejo ferroviario, tampoco considera el Ayuntamiento que haya incumplimiento, pues defienden que ha atendido a la solicitud de Renfe y Adif de dividir la parcela en dos y a fecha del 11 de octubre se encontraba pendiente de poder proceder a la inscripción registral.

CESIÓN DE LOS NUEVOS TALLERES EN PROCESO.

El día 23 del pasado mes se ha recibido la información sobre la inscripción favorable en el registro, por lo que el Ayuntamiento ya procede a la cesión de las parcelas a las entidades ministeriales.

Por último, sobre la ejecución del proyecto de urbanización de la calle Salud, el Ayuntamiento defiende que "no ha incumplido" obligación alguna porque las obras figuran en el convenio ferroviario con la previsión de ser ejecutadas por la SVAV, no por el Consistorio en solitario. Eso sí, ha apuntado que el Ayuntamiento ha encargado "motu proprio" un proyecto técnico.

Finalmente, Jesús Julio Carnero ha defendido que el equipo de Gobierno que dirige "desde el primer día de mandato" dijo que no entorpecería el desarrollo del convenio de integración "siempre y cuando las actuaciones de integración no fueran incompatibles con el soterramiento" y así asegura que se mantendrá.

No obstante, ha reconocido que desconoce si proyectos como el del túnel entre las calles Hípica y Adolfo Suárez serían o no incompatibles con el proyecto que defienden.

Por otro lado, ha apuntado que en cuanto al paso subterráneo de Arco de Ladrillo, el Ayuntamiento requirió a Adif "desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista circulatorio" que no consideraban viable el proyecto e interpreta que la entidad ministerial ha reconocido "técnicamente" que el proyecto "no es viable".