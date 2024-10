Carnero asegura que responderán al requerimiento de Transportes y entiende "positivo" el silencio sobre el aplazamiento

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha aseverado este lunes que el Ayuntamiento dará "debida respuesta" al requerimiento realizado la pasada semana por Adif y el Ministerio de Transportes al respecto de asuntos pendientes derivados del convenio para la integración ferroviaria, al tiempo que ha interpretado que el "silencio administrativo" a la petición de aplazamiento de la aportación que debería hacer el Consistorio "de ser, es positivo".

En declaraciones a los medios de comunicación, Carnero ha querido dejar claro que el Ayuntamiento contestará en plazo al requerimiento planteado la pasada semana en la reunión telemática de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Carnero ha explicado que el Ayuntamiento acaba de recibir el requerimiento y ahora se encuentra en un momento de estudiarlo "técnicamente", algo que ha añadido que se hará de manera "tranquila, pausada, sin ninguna aceleración", además de con la "seguridad" de que el Ayuntamiento ha hecho las cosas "correctamente".

En cuanto al requerimiento de la aportación de 11 millones de euros que el Ayuntamiento debe realizar en 2024 a las arcas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, el alcalde 'popular' ha reiterado que reclamaron su aplazamiento por escrito y que "quien debe responder", en referencia al Ministerio de Transportes dirigido por el exalcalde socialista de Valladolid Óscar Puente "a día de hoy no ha respondido si se aplaza o no se aplaza".

Al ser preguntado sobre si ese "silencio administrativo" es negativo, Carnero ha interpretado que "de ser, es positivo". Eso sí, ha insistido en reclamar una respuesta por parte del Ministerio.

En cualquier caso, ha mantenido que el Ayuntamiento no puede, en su opinión, incumplir aquello de lo que no le han dado respuesta sobre si tiene o no tiene que pagar.

Sobre los requerimientos relativos a la tramitación de proyectos de pasos subterráneos bajo las vías del ferrocarril, ha precisado que el Ayuntamiento analizará "tranquilamente" todos los puntos que el requerimiento señala y les dará contestación.

"Lo que nadie puede olvidar es que hay unas obligaciones que corresponden a este Ayuntamiento como socio de la Sociedad Alta Velocidad y hay otra serie de obligaciones que a este Ayuntamiento le competen como ayuntamiento de una ciudad de la entidad de Valladolid", ha afirmado.

En el juego de todo ello, ha apostillado, está "el avance o no avance" de cuestiones "urbanísticas" o "medioambientales" que en su opinión competen "a todos". "Antes de ser socios, somos ayuntamiento", ha aseverado.