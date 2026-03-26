Carnero asevera que la ciudad "está más limpia de lo que ha estado en otros momentos": "Es nuestra obsesión"

Presentación de un nuevo camión del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recalcado este jueves que la ciudad "está más limpia" actualmente "de lo que ha estado en otros momentos pasados" y ha aseverado que es la "obsesión" tanto suya como del concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, como de la plantilla de Limpieza.

Carnero (PP) y Cuadrado (Vox) han presentado este jueves un nuevo camión de carga superior destinado a la recogida de papel y cartón, en el que el Ayuntamiento ha invertido 406.209 euros de fondos propios, y el regidor ha destacado el "esfuerzo" que realiza el equipo de Gobierno en la flota del Servicio, ya que hasta ahora ha incorporado 19 nuevos vehículos hasta finales de 2025 y entre este año y 2027 se prevé que la cifra se eleve hasta los 40, algo que considera que no se ha hecho en algún otro ámbito municipal.

"Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo que se está haciendo en este área no lo estamos haciendo ningún en otro ámbito", ha aseverado Carnero, que ha defendido que "la limpieza lo merece" porque considera que "Valladolid estaba muy sucia y estamos consiguiendo revertir esa situación", hasta el punto de que ha recalcado que la ciudad está 2mucho más limpia de lo que ha estado en momentos pasados".

De hecho, ha aseverado que esa es la "obsesión" tanto del concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado; y el actual responsable del servicio, el subdirector Chema Concellón.

"Vamos a seguir limpiando Valladolid porque lo merece y además pensamos que una ciudad limpia es una ciudad es, sin lugar a dudas, mucho más atractiva".

El regidor ha aprovechado el acto para destacar que hasta finales del año 2025 se han incorporado 19 nuevos vehículos al servicio, que actualmente cuenta con 138, mientras que este año se sumarán otros 15 y en 2027 se espera sumar seis más.

También se ha referido al plan "dinámico" de incorporación de trabajadores, con "80" contrataciones nuevas a lo largo de este mandato, con lo que la plantilla actual es de 550 empleados.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por Alberto Cuadrado y Concellón, ha presentado el nuevo camión destinado específicamente a la recogida de papel y cartón, que ha supuesto una inversión de 406.209 euros y que se incorporará al Servicio Municipal de Limpieza de la ciudad en el mes de abril.

La inversión ha sido financiada en su totalidad con fondos del Ayuntamiento.

Se trata de un vehículo de Gas Natural Comprimido y con sistema de carga superior, que afirma que era "muy demandado y esperado" por el Servicio para la recogida selectiva de papel y cartón, ya que actualmente el Servicio sólo cuenta con tres vehículos de estas características, además de otros dos de alquiler.

En este sentido, Carnero ha subrayado que "a partir de ahora se esperan resultados más favorables en la prestación de este servicio en la ciudad", puesto que además se ha procedido a cambiar los contenedores en todos los barrios de la zona oeste de carga superior a carga lateral. Además, ha recordado que se han modificado las rutas para ganar en eficiencias a lo que se suma el servicio puerta a puerta para los comercios de zonas peatonales".

NUEVA LLAMADA A LA COLABORACIÓN CIUDADANA

El alcalde ha incidido en la habitual reclamación de la "imprescindible colaboración ciudadana" para una mejor eficiencia en la recogida de papel y cartón, para lo cual se requiere "siempre que se pueda", dejar el cartón dentro del contenedor y debidamente plegado.

El vehículo presentado este jueves dispone de un motor de Gas Natural Comprimido (GNC), con equipo de recogida y compactación fijo de carga superior y con una caja de compactación de residuos con una capacidad de 20 metros cúbicos.

El equipo de recogida y compactación está conectado directamente al chasis mediante una instalación fija, con un cuadro de mandos instalado en la cabina y es totalmente compatible en cuanto a pesos, dimensiones y demás características, está instalado de forma permanente en el chasis y el funcionamiento y manejo del mismo se realiza desde la cabina mediante un cuadro de mandos.

El techo de la caja está reforzado y preparado para colocar una grúa de 1.100 kilogramos de peso. El sistema de compactación es de accionamiento hidráulico. El vehículo dispone de una grúa instalada sobre la parte trasera del techo de la caja compactadora.

El adjudicatario del contrato, Herrero y Núñez Motor SL, debe hacerse cargo formar al personal del taller mecánico del Servicio de Limpieza de las características técnicas y del funcionamiento del vehículo, indicándole la forma de reparar las averías más frecuentes, así como sus mantenimientos. Igualmente debe formar a los conductores.