Carnero, ante las condiciones de Vox sobre los presupuestos: "Me dedico a trabajar. Les aseguro que estamos negociando"

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha aseverado este viernes, ante las declaraciones en las que el líder autonómico de Vox, Juan García-Gallardo reitera las advertencias sobre las condiciones de su partido para negociar los presupuestos de 2025, que él se dedica "a trabajar", algo que defiende que hace en estos días en los que asegura que se negocian las cuentas del próximo año en el Ayuntamiento.

"Yo, como todos ustedes saben, me dedico a trabajar. Es lo que estamos haciendo en la mañana de hoy, es lo que venimos haciendo y no voy a tener ningún tiempo de detenimiento para esa u otras opiniones", ha enfatizado Carnero en declaraciones recogidas por Europa Press, al trasladársele unas declaraciones realizadas este miércoles por García-Gallardo. No obstante, ha matizado que "son opiniones respetables".

En cualquier caso ha asegurado que en el Ayuntamiento actualmente están "negociando el presupuesto" en el equipo de Gobierno formado por el Partido Popular y Vox. "Lo único que le puedo decir es que seguimos trabajando", ha concluido.