Carnero confía en que el corte de Estación del Norte, que ve como "un incordio", concluya "en el breve plazo" señalado

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha señalado que confía en que el corte al tráfico de la calle Estación del Norte con motivo de las obras que lleva a cabo Adif en la terminal ferroviaria de Campo Grande para su remodelación concluyan "en el breve plazo" señalado por el Ayuntamiento porque "supone un incordio para todos vecinos".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de su visita a las instalaciones de Horse, Carnero ha sido preguntado por este corte de tráfico previsto a partir de primera hora de la mañana de este lunes.

El regidor ha sido preguntado sobre si el Ministerio de Transportes había informado al Ayuntamiento de Valladolid sobre esta incidencia y ha apuntado que con quien trabaja "a lo largo de este tiempo" el Consistorio es con "las empresas constructoras" que se encarga de la remodelación de la estación Campo Grande.

"Nos pedían muchísimo más plazo, hemos reducido al 'mínimo mínimorum' y, en ese sentido, yo espero que se pueda materializar en el breve plazo que hemos señalado esta actuación", ha apuntado, que en principio está fijado hasta el próximo sábado, 25 de julio.

Carnero ha considerado que el corte de tráfico "supone un incordio para todos los vecinos y vecinas de la ciudad", a los cuales ha querido pedir "disculpas por antelación".