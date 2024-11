Carnero defiende el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid a la tauromaquia: "Está en la manera de ser de los españoles"

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido este martes el contrato de patrocinio al programa 'Ateneo Cultural Taurino' la empresa Tauroemoción, que gestiona la Plaza de Toros de la ciudad, porque recalca que el apoyo a la tauromaquia como "actividad cultural" está "en la manera de ser de los españoles".

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, Carnero ha sido preguntado por el contenido del acuerdo, aprobado este lunes en Junta de Gobierno, consistente en un patrocinio publicitario, por un importe de 180.290 euros (IVA incluido), para apoyar el proyecto de Tauroemoción denominado 'Ateneo Cultural. Valladolid Ciudad Taurina'.

El alcalde 'popular' ha considerado este acuerdo un avance desde el Ayuntamiento. "Como hemos avanzado en otros momentos de la gestión diaria de este Ayuntamiento en otros tiempos", ha precisado.

El alcalde ha defendido que la actividad que va a subvencionar el Ayuntamiento de Valladolid es "legal" y entiende que está "comprometida por la manera de ser de la mayoría de los españoles", por lo que ha interpretado que "perseguir" la tauromaquia sería como "perseguir otro tipo de actividad cultural porque no nos gusta".

En este sentido, ha apostillado que él respeto "a los que no les guste la tauromaquia", al igual que lo hace con quienes "no les gusta el teatro o no les guste el cine", porque "todo es respetabilísimo".