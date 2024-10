Carnero defiende que el Ayuntamiento ya cumple el convenio e insiste en pedir diálogo para "transitar" al soterramiento

Asegura que explicará a Adif que los proyectos pendientes dependen de "vicisitudes administrativas" como ha habido en pasos ya ejecutados

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha señalado este viernes que el Ayuntamiento responderá al requerimiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de Adif alegando que ya cumple las obligaciones recogidas en el convenio para el proyecto ferroviario, al tiempo que ha insistido en reclamar un diálogo para llevar a cabo "una transición" desde la integración en superficie al soterramiento.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Carnero ha respondido al planteamiento del Ministerio realizado ayer en la Comisión de Seguimiento del Convenio, a la que el alcalde no asistió, y en donde se planteó un requerimiento para que el Consistorio complete los trámites pendientes para iniciar tres proyectos de pasos subterráneos en Ariza, una actuación urbanística en la calle La Salud, complete la cesión a Renfe de los terrenos de los nuevos talleres y abone la aportación económica a Valladolid Alta Velocidad correspondiente a 2024. Si no se cumplimentan esos pasos en un plazo de un mes el Ministerio iniciaría trámites para disolver la sociedad VAV.

Carnero ha eludido referirse al requerimiento como un "ultimátum" y ha explicado que el Ayuntamiento lo contestará con intención de demostrar que "no hay incumplimientos", sino que lo que sucede en proyectos como los que reclama Adif son "vicisitudes de carácter administrativo".

En este sentido, ha recordado que en los "seis años" que transcurrieron entre la firma del convenio para la integración ferroviaria en 2017 y el final de la etapa como alcalde del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, "sólo" se ejecutaron "en torno a dos" de los túneles previstos en el proyecto.

Por ello, ha enfatizado que el cumplimiento del convenio del año 2017 por parte del anterior equipo de gobierno y los anteriores responsables, tanto ministeriales como de la Junta, "ha sido, por denominarlo de una manera casi eufemística, escaso".

Además, ha recordado que en las obras que están en marcha relativas a la integración ya con el mandato del PP y Vox, como la ampliación de Labradores y el de Padre Claret se han dado "circunstancias" que han llevado a prolongar los plazos.

En cualquier caso, Carnero ha mostrado su alivio por que durante la anterior etapa municipal el equipo de Gobierno de Puente no tuviera la "capacidad de acción" de haber ejecutado más túneles, porque ello permite, a su juicio, que ahora la ciudad esté en un "momento óptimo" para "dialogar" sobre la "modificación del convenio de 2017" y "transitar" hacia el soterramiento.

El regidor 'popular' ha subrayado que no se trata de una "obcecación" ni un capricho de nadie, sino que reitera que es "la voluntad de los vallisoletanos" expresada en las elecciones municipales de 2023 en las que el resultado permitió a PP y Vox gobernar en coalición.

Asimismo, ha señalado que insistirá a Adif y el Ministerio en que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad aborde un nuevo estudio informativo del soterramiento de la vía del tren a su paso por la ciudad mediante la técnica del muro pantalla.

EL PAGO DE LOS ONCE MILLONES.

En cuanto a la reclamación de la aportación efectiva de los once millones de euros a la SVAV y después de que se haya informado de que la Junta de Castilla y León está dispuesta a abonar los 8 millones que se le reclaman a ella, Carnero no ha aclarado si el Consistorio la hará efectiva --cabe recordar que tiene presupuestada la cantidad en el Presupuesto de 2024--.

En cualquier caso ha recordado que "hace muchos meses" que reclamó al ministro el aplazamiento de ese pago ya que consideran que la SVAV tiene suficientes fondos en la caja aunque no se les ha contestado aún "oficialmente".

Por ello, se ha preguntado "qué grado de incumplimiento hay ahí" si el Ministerio no ha contestado sobre el aplazamiento. "No hay incumplimientos, lo que hay es tramitación administrativa", ha apostillado.

Carnero también ha querido defender que en un país "democrático" como España la autonomía municipal de un Ayuntamiento como el de Valladolid "tiene que ser respetada por todas las personas e instancias y entidades de este país". "Esto es Valladolid. Esto no es ninguna broma", ha subrayado.

"¿Es que somos distintos, es que aquí, como nos callamos, somos castellanos viejos, nos acomodamos a todo?", se ha preguntado Carnero para reivindicar el supuesto derecho de la ciudadanía de Valladolid a un soterramiento como considera que se ha concedido a una serie de ciudades españolas.

"El sentido común, en este ámbito y en este tema, es un sentido muy válido para que lleguemos a un punto de acuerdo a través del diálogo, y es algo que apelo", ha reflexionado, antes de matizar que en su opinión no se trata de que esté o no esté Óscar Puente al frente del Ministerio, porque "ésto no va de personas", sino de entidades que "representan los intereses de los ciudadanos".

Ante la posibilidad, planteada en las preguntas de los medios de comunicación, de que Valladolid no tenga ni integración en superficie ni soterramiento, Carnero ha apostillado que sólo teme "a una cosa, como todos los seres humanos", en aparente referencia a la muerte.

Por otro lado, ante las críticas reflejadas en la red social 'X' por la publicación este jueves de un mensaje en la cuenta del PP del Ayuntamiento de Valladolid que utiliza una fotografía de una persona sin hogar en uno de los pasos subterráneos bajo las vías más antiguos, ha considerado que "no hay polémica".

"Lo que hay es una realidad, que nosotros queremos eliminar ese tipo de túneles para las personas", ha enfatizado, antes de reiterar que quien tiene, a su juicio, que estar "debajo" son los trenes y no las personas.