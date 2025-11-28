Carnero destaca la importancia de mantener las tradiciones que forman parte de la identidad universitaria de Valladolid

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, ha destacado la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad universitaria y cultural de la ciudad y ha felicitado a la Cuarentuna Universitaria de Valladolid (CUVA) por una década de "compromiso, música, compañerismo y defensa de la memoria colectiva".

Lo ha hecho en el marco de un acto institucional celebrado este viernes en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial con motivo del X aniversario de la Cuarentuna, durante el cual se ha hecho entrega al regidor del título de Tuno de Honor como reconocimiento a su apoyo a la tradición tunantesca.

Se trata de un gesto simbólico con el que la CUVA ha agradecido su implicación en la defensa del patrimonio intangible ligado a la vida universitaria y su respaldo a este movimiento, especialmente en un momento histórico marcado por su reciente declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial por la Junta.

Asimismo, la CUVA ha nombrado Madrina Honorifica a la Virgen de los Dolores Coronada de la Vera Cruz y ha rendido homenaje a varias personalidades que han contribuido de manera especial a la preservación y promoción de la tradición tunante, entre ellas Ramiro Ruiz Medrano; el procurador en las Cortes Pablo Trillo Figueroa Martínez-Conde; el hijo predilecto de Valladolid Joaquín Díaz González, y el director general de Patrimonio de la Junta, Juan Carlos Prieto Vielba.

CULTURA, IDENTIDAD Y TRADICIÓN

Fundada el 14 de febrero de 2015, la Cuarentuna Universitaria de Valladolid nació gracias a un grupo de antiguos tunos de diversas facultades de la UVa, unidos por el deseo de mantener viva la tradición de la tuna más allá de la etapa universitaria.

Con el lema 'Semel Tuno, Semper Tuno' ('Una vez tuno, siempre tuno'), la CUVA se ha consolidado como un referente cultural y musical en la ciudad y como una de las agrupaciones más activas dentro del movimiento de cuarentunas de España.

Su labor va más allá de la música, ya que la asociación impulsa la dinamización cultural de Valladolid mediante conciertos, pasacalles y eventos institucionales; fomenta la memoria universitaria y la conexión intergeneracional; contribuye a la proyección turística de la ciudad; y desarrolla actividades sociales y solidarias como conciertos benéficos y visitas a centros sociales.

Como parte de este aniversario, la ciudad acogerá este fin de semana el primer Certamen de Tunas de Valladolid, que reunirá agrupaciones de distintos puntos de España.

El programa incluye Ronda a la Virgen de los Dolores Coronada (sábado 29, 12.30 horas.), en la iglesia de la Vera Cruz, y un concierto benéfico en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, también a favor de la Vera Cruz.