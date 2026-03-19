Carnero destaca la "responsabilidad colectiva" de construir una sociedad "más justa y respetuosa" con la diversidad

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado la importancia de mantener la construcción de una sociedad "más justa, inclusiva y respetuosa" con la diversidad, al tiempo que ha subrayado que la igualdad de trato "no es solo un derecho, sino una responsabilidad colectiva que se debe ejercer cada día".

Lo ha hecho durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día Internacional contra la Discriminación Racial, que se ha celebrado este jueves en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, con la participación de representantes institucionales y colectivos sociales.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Consistorio en la puesta en marcha de políticas públicas municipales orientadas a prevenir cualquier forma de discriminación a través del II Plan de Convivencia.

El acto ha contado también con la lectura de un manifiesto institucional en defensa de los derechos humanos y la igualdad redactado por las entidades, en el que se ha hecho un llamamiento a erradicar conductas discriminatorias por razón de origen, sexo, orientación sexual, religión, edad o discapacidad.

Además, se ha reconocido por su compromiso personal y profesional en la lucha contra la discriminación a Javier Alejandro Reyes Tapia, nacido en Valparaíso (Chile), un educador y promotor social que ha desarrollado gran parte de su trayectoria en Valladolid desde finales de los años 80.

Tras formarse en Filosofía y Teología y dedicarse inicialmente a la docencia universitaria, se estableció en España en 1987, según ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El acto ha concluido con un mensaje conjunto de unidad y compromiso, en el que se ha invitado a toda la ciudadanía a seguir trabajando activamente por una sociedad libre de discriminación, basada en el respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades. Finalmente, ha habido un acto musical a cargo del Dúo Tokera.