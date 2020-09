Carnero discrepa con Planas sobre si la PAC será idéntica y recuerda que sigue abierta la negociación de pequeñas cosas

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha discrepado con el ministro del ramo, Luis Planas, con el que ha compartido una jornada de cooperativismo agrario celebrada este lunes en Valladolid, sobre si la financiación que llegue para la PAC en el próximo marco financiero será idéntica a la actual o no.

"Van a tener menos dinero", ha espetado el consejero quien ha aclarado no obstante que no pretendía aprovechar esta jornada para entrar en debates con el ministro, al que ha trasladado su "lealtad", sobre si los más de 47.700 millones de euros son gasto corriente o constante.

Precisamente, Luis Planas había defendido tajantemente unos minutos antes a preguntas de uno de los asistentes a la jornada que se trata de un asunto en el que "no hay debate" ni materia de confrontación ya que España ha conseguido el objetivo que perseguía, un montante de 47.724 millones de euros como en el marco 2014-2020. "No existe debate", ha insistido Planas que ha comparado la polémica con un "debate de salón puramente académico" que no entiende nadie "salvo dos funcionarios de la UE".

"Lo siento pero no hay debate, aquí no hay materia", se ha reafirmado el ministro quien ha recordado que lo importante en estos momentos es aprovechar y aplicar bien un dinero con el que se pueden hacer "muchísimas cosas".

"Ahí es donde está el debate", ha sentenciado el ministro para quien se trata de una cantidad "muy muy significativa" que asciende a 6.800 millones de euros al año que puede alcanzar los 7.500 millones si se suma el apoyo de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, a los que se añadirá lo que llegue del Plan Nacional de Inversiones y Reformas cuyo borrador se enviará el 15 de octubre.

Por su parte, el consejero castellanoleonés ha abogado por seguir luchando ya que la negociación sigue abierta en las pequeñas cosas en las que operar. "El éxito del Gobierno de España será el éxito de la Junta de Castilla y León y será el futuro de los agricultores", ha reconocido Carnero que no ha dudado al asumir la misma ecuación en el caso de que haya un fracaso.

Dicho esto, ha reconocido también que el debate sobre la PAC no está tanto en el dinero sino en la distribución de los fondos con una petición expresa para que la nueva Política Agrícola Común no genere desequilibrios territoriales. "Es el gran desafío como país y en ello estamos embarcados", ha sentenciado.