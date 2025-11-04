Carnero sobre Inobat y Gotion: "De La Moncloa recibimos pocas noticias positivas. Ojalá en este ámbito las tengamos"

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha mostrado este martes su deseo de que la reunión de directivos de las empresas de automoción eléctrica Inobat y Gotion con el Gobierno de España en La Moncloa de buenos resultados, aunque ha aseverado que de la Presidencia del Gobierno el Ayuntamiento recibe "pocas noticias positivas".

Así lo ha señalado el regidor al ser preguntado este martes por las informaciones publicadas en la prensa local tras el encuentro de las empresas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los planes de la compañía china Gotion para invertir 5.000 millones de euros en el proyecto de planta de producción de baterías para vehículos eléctricos de Inobat.

El regidor ha señalado que la pasada semana, en la misma jornada en la que los directivos de Gotion e Inobat estuvieron en La Moncloa, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, les acompañó en una visita a los terrenos que prevé facilitar el Ayuntamiento para este proyecto, con una previsión de 80 hectáreas de superficie.

Carnero ha añadido que estuvo "en permanente contacto" con los responsables de ambas empresas con el objetivo de facilitarles lo que "corresponde" al Ayuntamiento, en referencia a dichos terrenos. "El trabajo de este alcalde facilitando las cuestiones para que Inobat y en su caso Gotion puedan llegar, lo estamos haciendo. Estaremos apoyando este tipo de inversiones", ha apostillado.

Asimismo, ha recordado que cuando llegaron al equipo de Gobierno en mayo de 2023 "no se había movido ni un papel" sobre el proyecto en el Ayuntamiento.

Por otra parte, ha querido agradecer y reconocer el apoyo "todo lo que hace Renault y Horse", de las que también prevé "noticias positivas" y "todo lo que está por llegar desde Iveco" y "todo el entramado de la automoción tradicional en Valladolid.