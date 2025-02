Carnero sobre la nueva estación: "La prioridad es la integración de 92.000 vecinos al otro lado de la vía"

Acusa al ministro Puente de presentar el proyecto urdiendo un diálogo y contacto previo con la ciudad

El alcalde de la capital vallisoletana, el 'popular' Jesús Julio Carnero, considera que el proyecto de la nueva Estación Campo Grande Valladolid presentado este lunes por su predecesor en el cargo y actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue sin resolver el gran problema de la ciudad y la principal "prioridad que es la integración de los 92.000 vecinos que viven al otro lado de las vías", en referencia a que el objetivo irrenunciable sigue siendo el soterramiento del ferrocarril.

En una comparecencia en el Ayuntamiento para realizar una primera valoración sobre el proyecto presentado por el socialista Óscar Puente, el primer edil vallisoletano ha advertido de que la misma ha de ser "superficial", ya que, como ha censurado, su conocimiento sobre la futura estación se ha producido este mismo lunes, al igual que el resto de ciudadanos, si bien entiende que las instalaciones proyectadas no sirven para integrar en la capital a esos más de 92.000 vallisoletanos de Pilarica, Delicias y Pajarillos que residen al otro lado de las vías, lo que supone una "barrera social, económica y medioambiental".

"La ciudad podría haber tenido un conocimiento previo y compartido, ya que no deja de ser un proyecto de ciudad, y el ministro ha urdido el diálogo con la ciudad que tenía que haberse producido antes de la presentación", ha criticado Carnero, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha indicado que con ese sobrecoste del proyecto, inicialmente de 70 millones ahora convertido en más de 250, se podría acometer una parte importante del demandado soterramiento, "y eso sí que sería hacer historia en esta ciudad", a semejanza de lo que se hizo en el Pinar de Antequera, "donde ya no pasa el tren en superficie".

El alcalde también ha reprochado al ministro cuando éste pregunta por qué Valladolid ha de conformarse con menos. "Eso pregunto yo, por qué en otras ciudades como Murcia se acomete el soterramiento y por qué en Valladolid nos conformamos con menos", ha manifestado Carnero, quien por tal motivo ha advertido de que seguirá peleando por el soterramiento de las vías del tren a su paso por Valladolid, como el proyecto más adecuado desde el punto de vista social y de justicia, convencido de que su ejecución es cuestión de "voluntad política", la misma que ha llevado a convertir un proyecto de 70 millones en uno de 250.

PUENTE "HA VENDIDO HUMO" DURANTE OCHO AÑOS

Aunque recibe con agrado toda inversión en Valladolid, Carnero entiende que el soterramiento no es incompatible con la estación "moderna, ultramoderna o hipermegasupermoderna" que ha presentado su predecesor en el cargo, al que también ha criticado por achacar la no llegada de Inobat a Valladolid a la falta de un liderazgo territorial.

"!Vaya liderazgo territorial hemos tenido en el Ayuntamiento de Valladolid durante ocho años, en los que se ha vendido humo y más humo cuando se dijo que con Inobat y Switch Mobility se iban a crear 5.000 puestos de trabajo en la ciudad!", ha recriminado el alcalde, quien sobre Swith recuerda que está "suspendida" hasta 2026 y con respecto a Inobat ha mostrado su esperanza en que el proyecto acabe siendo una realidad, para lo cual mantiene un contacto "directo y fluido con sus representante empresariales", una vez se resuelvan las alegaciones al tercer PERTE y teniendo en cuenta que la firma tiene previsto acudir al cuarto PERTE.

"Si ser líder territorial es poner primeras piedras cuando no hay segundas piedras, ahí no me van a encontrar. Si ser líder territorial es trabajar de manera pausada, tranquila y discreta en proyectos que lleguen a Valladolid, ahí sí me van a encontrar", ha advertido el munícipe.

El alcalde sí ha apuntado también que la visita de Puente a Valladolid no ha servido para hablar de otros proyectos ni para emplazarse a futuros encuentros, si bien aboga por realizar las pertinentes comunicaciones para entrevistarse con el director de Carreteras a fin de poder hablar del proyecto del paso subterráneo de San Agustín.

