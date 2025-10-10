Carnero pone Valladolid como ejemplo de "atracción de talento e inversión" tras la implantación de un VPLAT de Vodafone

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha puesto a la ciudad como ejemplo de "atracción de talento e inversión" tras la implantación, por parte de Vodafone España, de un nuevo centro VPLAT en el polígono de San Cristóbal.

El regidor ha visitado las instalaciones junto con la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, y el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García.

Durante la visita, el alcalde ha podido conocer la actividad que se desarrolla en este espacio, destinado a la atención y asesoramiento comercial de clientes en todo el territorio nacional, y que incorpora tecnologías "avanzadas" de inteligencia artificial y herramientas digitales "para mejorar la eficiencia, la personalización y la calidad del servicio".

Carnero ha felicitado a la multinacional por su "apuesta decidida" por Valladolid, además de destacar que la inauguración de las instalaciones es un "claro ejemplo" de colaboración público-privada a través de la Oficina Municipal de proyectos y atracción de inversiones creada por el Ayuntamiento de Valladolid, 'Valladolid Now', que ha posibilitado que Vodafone se implantara en la ciudad a través de la asistencia del portal empleovalladolid.es y diferentes áreas municipales.

"Desde el Ayuntamiento trabajamos para facilitar la implantación de empresas y acompañar a quienes eligen Valladolid como lugar para crecer. Iniciativas como VPLAT reafirman que nuestra ciudad ofrece las condiciones idóneas para combinar competitividad empresarial, bienestar social y sostenibilidad", ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha mostrado su satisfacción al asegurar que Valladolid se consolida "como un polo de atracción para la inversión, la innovación y el talento", con la creación de "más de 180 empleos directos y la previsión de alcanzar los 400 puestos de trabajo".

Por su parte, el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, ha agradecido el apoyo institucional y ha destacado que la apertura de este centro, "con una inversión de siete millones en el primer año", forma parte de la estrategia de Vodafone para ofrecer "el mejor servicio al cliente y contribuir al desarrollo económico de la región".