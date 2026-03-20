Carnero recuerda a "quienes han hecho tanto por el medioambiente" al renombrar el Centro Cívico 'científico Valverde'

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (a la derecha), junto a familiares del científico José Antonio Valverde ante la placa que da el nombre de éste al Centro Cívico Zona Este. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha descubierto este viernes la placa que da el nombre de 'Científico José Antonio Valverde' al Centro Cívico Zona Este, situado entre los barrios de Pajarillos y San Isidro, con lo que ha querido recordar a "quienes tanto han hecho por el medioambiente" en la ciudad.

El reconocimiento, ha recordado Carnero, se realiza un día antes de la conmemoración del centenario del nacimiento del científico vallisoletano, el 21 de marzo de 1926.

El centro cívico Zona Este, que se ubica en la plaza que lleva el nombre del propio científico desde 2004, servirá como doble homenaje a la figura de Valverde, pues desde este viernes llevará la placa que hace oficial su nueva denominación.

En el acto han participado varios representantes de la familia, entre ellos su hijo José Antonio, y se enmarca en la conmemoración del centenario de su nacimiento. Con este motivo, ha señalado el alcalde, el Ayuntamiento de Valladolid celebrará este sábado un acto institucional en el que se extenderán "más ampliamente" en la figura de José Antonio Valverde.

Con este gesto la ciudad "rinde homenaje a la figura y legado del científico vallisoletano, considerado uno de los grandes referentes de la conservación de la naturaleza en España" y también, ha añadido el regidor, recuerda a "quienes han hecho tanto por el medioambiente", para fomentar el conocimiento y protección del patrimonio natural.

El reconocimiento consolida, además, el vínculo de Valverde con la zona, un entorno muy presente a lo largo de su vida, el del barrio de Pajarillos, por el que Carnero considera que "hizo tanto" y se interesó "tanto" que también le acabó atrayendo la naturaleza de la zona.

Del mismo modo, el alcalde ha querido destacar la labor que hacen actualmente entidades como Pajarillos Educa tanto en la "lucha contra la exclusión social" como en defensa de los aspectos medioambientales en el entorno de este barrio y con la figura del propio biólogo muy presente.

"Me parece fundamental que indaguemos en los distintos colegios, con los alumnos, en la figura del científico José Antonio Valverde", ha recalcado el regidor, que ha apuntado que alumnos de colegios de la zona mantendrían después del acto un encuentro con los familiares del biólogo.

PUNTO DE ENCUENTRO Y DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Cabe recordar que el Centro Cívico, al igual que el Centro de Salud, el Centro de Vida Activa y la piscina cubierta Henar Alonso-Pimentel, se ubican en la plaza de José Antonio Valverde, surgida tras la rehabilitación del antiguo Mercado Central mediante un proyecto europeo que permitió la transformación de las antiguas naves en nuevos espacios dotacionales.

La plaza, han destacado fuentes municipales, "se ha convertido en un punto de encuentro para los vecinos de Pajarillos y San Isidro", acogiendo servicios municipales además de numerosas actividades dirigidas a todos los públicos".

En este contexto, consideran que el Centro Cívico "se consolida como un espacio idóneo para perpetuar el nombre de Valverde, especialmente por su papel como escenario habitual de iniciativas vinculadas a la sensibilización ambiental, como el Día Mundial del Medio Ambiente".