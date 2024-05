Carnero ensalza el "cambio" del 28M porque los vallisoletanos "no querían al aprendiz de Sánchez"

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha subrayado este martes, cuando se cumple un año de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, que los vallisoletanos "querían un cambio de gobierno" y así entiende que fue el "mandato" que actualmente cumple, también porque considera que los ciudadanos "no querían al aprendiz de Pedro Sánchez", como se ha referido en sus declaraciones al exalcalde socialista Óscar Puente.

Así lo ha señalado el regidor del PP, que ha atendido a los medios de comunicación antes de participar en la Jornada 'La Inteligencia Artificial en la Industria del automóvil' en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Valladolid, donde ha hecho declaraciones a los medios sobre la "efeméride" de los comicios que propiciaron su llegada a la Alcaldía gracias a un acuerdo de investidura entre PP y Vox.

"Es evidente que --los vallisoletanos-- querían un cambio de gobierno, y hay un cambio de gobierno con una serie de acciones que lo ponen de manifiesto. Como todos ustedes saben, estamos haciendo que Valladolid sea una ciudad con un proyecto más vivible", ha enfatizado el alcalde, que el próximo 17 de junio cumplirá un año en el cargo.

El regidor ha incidido en que él y su equipo trabajan "desde la responsabilidad por el interés de todos" y en una serie de materias entre las que ha destacado especialmente la movilidad "de convivencia" y la reivindicación para recuperar el proyecto de soterramiento del ferrocarril.

También ha insistido en que en el 28M los vallisoletanos "decidieron que no querían al aprendiz de Pedro Sánchez", en referencia a su predecesor en el cargo, el socialista Óscar Puente, cuya lista fue la más votada en las urnas pero los once concejales que obtuvo sumados a los dos de la plataforma de izquierdas Valladolid Toma la Palabra no eran suficientes para lograr la investidura.

"Aquí hemos disfrutado y sufrido durante ocho años al aprendiz de Pedro Sánchez y eso los vallisoletanos lo pusieron en la balanza y dijeron que se acabó el sufrimiento", ha apostillado Carnero, que ha apostillado que ahora "todos los españoles están disfrutando y sufriendo" con Puente, que ahora es ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Eso sí, ha ironizado que "el sufrimiento se lleva mejor" ahora porque "se reparten mejor las cosas entre 50 millones de españoles que no entre 300.000 vallisoletanos.

SIGUE EL TRABAJO POR EL SOTERRAMIENTO.

Carnero ha mencionado que Puente "por querer cargarse quiere cargarse hasta el soterramiento de Vitoria", que a su juicio está "bastante avanzado", según considera Carnero que el ministro señaló este lunes en la Comisión de Transportes en el Senado.

A este respecto, el alcalde del PP ha insistido en que el equipo de Gobierno y "los vallisoletanos" no renuncian al proyecto del soterramiento de la vía del tren, que es la apuesta por una ciudad "moderna, que esté acorde con la sostenibilidad ambiental y económica".

Además, siguen el trabajo por una movilidad "de convivencia" y así ha aseverado que el Ayuntamiento de Valladolid tiene actualmente "en marcha más de 15 kilómetros de carriles bici", por lo que ha reprochado que cuando llegaron a la Alcaldía se asegurase que el actual equipo de Gobierno llegaba, según menciona Carnero, "a cargarse carriles bici".

Así, ha aprovechado para mencionar que en la mañana de este martes la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado el carril bici entre Parquesol y la avenida de Salamanca, al que ha considerado "ejemplo de esa movilidad de convivencia que este equipo de gobierno ha puesto en marcha".

En definitiva, ha destacado que su equipo trabaja "con una única premisa" como es, recalca, "mejorar la vida de todos y cada uno de los vallisoletanos", con otros proyectos como el Plan Contigo para evitar la soledad no deseada y más de los que ha avanzado que hará balance cuando se cumpla un año de Gobierno municipal, el próximo 17 de junio.