Carolina Durante responde a una comparación de Puente de conciertos en las Fiestas de Valladolid: "Estás tú para hablar"

Archivo - El grupo musical Carolina Durante posa para Europa Press, en el Teatro Eslava de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Carolina Durante ha respondido en la red social 'X' a un mensaje del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que contrapone el cartel de los conciertos de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en el último año en el que él era alcalde de Valladolid, 2022, con el anunciado para este año y del que forma parte el grupo liderado por Diego Ibáñez.

"Estás tú para hablar", ha aseverado la banda en su perfil de la misma red social, en la que Puente había publicado este martes 19 de agosto un mensaje que se limitaba a señalar "Conciertos Fiestas Valladolid 2022 VS Conciertos Fiestas Valladolid 2026.", acompañado de una fotografía de cada cartel, y que se ha interpretado como que el último que presentó como alcalde de la ciudad supera en nombres al actual que ha perfilado el equipo de Gobierno del 'popular' Jesús Julio Carnero.

En las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2022 actuó, entre otros, el cantante estadounidense Jason Derulo, con una asistencia de público que sobrepasó la capacidad de la plaza y que percibió una cantidad superior a los 330.000 euros según los datos oficiales.

También formaron parte de ese cartel los suecos The Hives y bandas y artistas nacionales como SKA-P, Miguel Poveda, Marta Sánchez, Amaia, Edurne y Don Patricio, entre otros.

En la edición de 2026, además de Carolina Durante, el cartel cuenta con el guitarrista de The Rolling Stones Ronnie Wood y su banda como componente internacional, y con Carlos Baute, Rusowsky, Judeline, Burning, Obús, Ana Guerra y Leire Martínez (ex Oreja de Van Gogh).