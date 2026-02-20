La carrera 'Corre por una Causa' celebra XV edición el próximo 1 de marzo en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Presentación de XV edición de la carrera solidaria 'Corre por una causa'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y la Fundación Entreculturas han presentado esta mañana la XV edición de la carrera solidaria 'Corre por una causa', que tendrá lugar el próximo 1 de marzo a partir de las 10.15 de la mañana, con el objetivo de "sensibilizar a la sociedad e impulsar la educación" en la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur.

Este año se celebra la XV edición "del circuito solidario de una de las competiciones más grandes de España", en el que más de 170.000 personas se han movilizado durante tres lustros en defensa del "derecho a la educación y la justicia social".

Esta carrera solidaria busca recaudar fondos para respaldar el derecho a la educación de los más jóvenes y vulnerables en estos dos países que enfrentan crisis humanitarias profundas.

La carrera de Arroyo de la Encomienda será una de las 16 citas del circuito estatal de 2026, que recorrerá ciudades de toda España, y que une el deporte, la solidaridad y el compromiso social.

La prueba comenzará en el exterior de la Casa de la Música y del Teatro de Arroyo de la Encomienda y se desarrollará hasta el Parque del Socayo por la zona de la ribera del río Pisuerga.

El encuentro contará con varias modalidades tales como 200 metros para los niños de 3 a 5 años, 350 metros para los chicos de 6 a 8 años, 1.000 metros para los jóvenes de 9 a 11 años, 5 kilómetros para los adolescentes de a partir de 12 años y 10 kilómetros para los adultos de 18 años.

La doble medallista olímpica de marcha atlética María Pérez participa como embajadora del circuito, para reforzar el vínculo entre deporte y transformación social.

El padrino de esta XV edición de la carrera 'Corre por una causa' es Borja Lara, que tras su etapa como futbolista en el Real Valladolid en los años 80, se dedicó casi 40 años a liderar la gestión deportiva como gerente de la Fundación Municipal de Deportes.

Bajo el lema 'por la infancia refugiada', la ONG cumple 15 años 'comprometida por las causas que unen', el diputado del Servicio de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo ha señalado que la Institución Provincial tiene "estrecho lazo" de colaboración con la Fundación Entreculturas, que se posicionan como un "eje que defiende el derecho a la educación".

En esta línea, ha explicado que la entidad pretende promover el acceso a una "education de calidad y de igualdad de oportunidades" en contextos de "exclusión y vulnerabilidad", tanto en África, América Latina, Asia y también en Europa.

El delegado de Entreculturas, Borja ha querido destacar sobre Lara, que es un "vallisoletano y deportista de raza" porque "personifica los valores de este evento: esfuerzo, superación y solidaridad". La concejala del Consistorio de Arroyo de la Encomienda, Sandra Gómez ha destacado que el proyecto busca "despertar conciencias y apoyar acciones educativas" que persiguen dar "esperanza y futuro" a miles de niños.

En este sentido, Gómez ha seguido con la explicación de que "no se puede mirar desde la distancia" porque la gente está "obligada" a tomar conciencia de esta realidad, por lo que ha hecho un llamamiento a los arroyanos y a todos los vallisoletanos a participar en la carrera solidaria.

Por su parte, Borja Lara ha señalado que es un "honor" poder apadrinar esta competencia benéfica y ha destacado que destacar el deporte y solidaridad "están relativamente unidos" porque toda manifestation deportiva tiene un "vínculo de solidaridad y viceversa".