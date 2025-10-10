La Carrera Popular del Día Sin Alcohol en Palencia cumple su décima edición el 19 de octubre

PALENCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de la Carrera Popular del Día Sin Alcohol en Palencia cumple diez ediciones el próximo 19 de octubre. La cita deportiva está organizada por la asociación Alcohólicos Rehabilitados de Palencia (ARPA) y el Club Deportivo Atletismo Saborea Cuatro Catones, con el objetivo de "combinar el atletismo y la solidaridad" y hacer reflexionar a la ciudadanía y a las familias sobre el problema del alcohol, como han apuntado sus organizadores durante la presentación de la prueba.

En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, Charo García, ha destacado la actividad, así como la labor de la asociación que apoya tanto a las personas enfermas como a sus familias, "porque este problema no es solo individual de quien lo padece, sino que afecta a las personas cercanas y a toda la sociedad", ha recordado.

La prueba se desarrollará en un circuito urbano de 1.600 metros por en el Parque del Salón. Los participantes de la carrera absoluta deberán completar tres vueltas para finalizar la distancia total, es decir, 4.800 metros de carrera. La salida de las carreras menores se efectuará a partir de las 12.00 horas, mientras que la carrera absoluta y andarines comenzarán a las 12.30 horas.

Las inscripciones para el evento ya están abiertas y se pueden realizar de forma telemática a través de la web www.atletismocuatrocantones.com o de manera presencial en las instalaciones de ARPA, ubicadas en la Avenida San Telmo, nº 12 bajo.

La participación es gratuita para todas las categorías menores, mientras que la inscripción para la carrera absoluta y andarines tiene un coste de tres euros. Además, existe la opción del Dorsal Solidario, también por tres euros, para todo aquel que desee colaborar con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia sin participar en la carrera.