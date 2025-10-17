La carrera solidaria de la Fundación Unoentrecienmil moviliza a casi 15.000 alumnos contra la leucemia infantil en CyL

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unoentrecienmil ha celebrado este viernes, 17 de octubre, la 11 edición de La Vuelta al Cole con una carrera solidaria para recaudar fondos destinados a la investigación de la leucemia infantil.

En esta edición, 60 colegios y 14.736 escolares de Castilla y León han participado en esta iniciativa, "corriendo en solidaridad" con los niños que padecen esta enfermedad, según un comunicado de la fundación recogido por Europa Press.

A nivel nacional, el movimiento ha alcanzado la participación de casi 8.000 centros educativos y tres millones de niños, con la recaudación desde su creación en 2015 más de 5,5 millones de euros destinados a proyectos de investigación para erradicar la leucemia infantil.

En esta marco, la directora de la Fundación Unoentrecienmil, Elena Huarte, ha recordado que en España 350 niños son diagnosticados cada año con leucemia, y aunque la mayoría logra superarla, aún hay un 20 por ciento que no lo consigue y el 70 por ciento de los supervivientes "sufre secuelas".

"Detrás de cada número hay una historia, una familia, una lucha. Nos movemos con un propósito claro: encontrar tratamientos que no solo curen más, sino que curen mejor", ha afirmado Huarte.

Además, la directora ha subrayado que cada edición de La Vuelta al Cole "une" a miles de niños, docentes y familias en una carrera "simbólica" que "impulsa la investigación y llena de esperanza el camino hacia la cura".

Por otro lado, los colegios podrán sumarse durante todo el curso escolar, no solo durante la carrera, inscribiéndose a través de www.lavueltaalcole.com. La próxima convocatoria nacional está prevista para el 20 de noviembre.

Asimismo, la Fundación ha proporcionado a los centros materiales e instrucciones para organizar la carrera según sus recursos: itinerario, horario y distancia. Cada corredor obtiene su dorsal mediante una donación libre, con equivalencias solidarias que "transforman" la participación en tiempo de investigación.

Por último, esta iniciativa incluye una guía didáctica para que los profesores trabajen en el aula conceptos sobre la enfermedad, adaptados a cada etapa educativa.