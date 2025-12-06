Archivo - El carromato de Chicharrón llega al Teatro Juan Bravo en Segovia para combinar teatro, flamenco y circo . - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía andaluza Chicharrón Circo Flamenco visita este domingo, 7 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, el Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia para conquistar al público familiar con 'Sin ojana', un espectáculo que fusiona circo, flamenco y teatro y que, a través del humor y la sátira, trata de compartir una concepción de 'lo flamenco'.

En el montaje, Germán J. López Galván es Chicharrón, el último eslabón de una dinastía flamenca que va de pueblo en pueblo con un carromato y un cante a la libertad que pretende homenajear al flamenco, a la mujer y a los devenires de la vida.

Sin mentiras ni hipocresías, el mestizaje de artes del protagonista de la historia combina la carcajada y el quejío para tratar de poner un vestido de lunares, que baile y vuele, a la vida de los espectadores.

'Sin ojana', cuyo autor asegura que nació "de un profundo respeto y amor hacia el flamenco y el deseo de mostrar y transmitir sus valores tanto culturales como humanos", se alzó en Circada 2020 con trece premios del jurado y el primer premio Panorama Circada.

Las entradas para disfrutar de este espectáculo están a la venta tanto en Tickentradas como en taquilla, y pueden ser adquiridas al precio único de 8 euros.