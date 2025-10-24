Carvajal valora el papel de las bibliotecas por ser espacios para construir sociedades "críticas y más justas"

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha valorado el papel de las bibliotecas al ser espacios para construir "sociedades críticas y más justas".

"Son unos de los espacios municipales mejor valorados por los más pequeños de nuestra ciudad y por eso queremos poner en valor la atracción a la lectura, a que las personas lean, porque las personas que leen no solamente es que viajen a otros mundos, a otros espacios, a lo desconocido, sino que precisamente por ese viaje que se hace a través de la lectura se puede ser mucho más crítico y las sociedades críticas, siempre desde el respeto y la crítica constructiva, son mucho más justas", ha detallado en declaraciones a Europa Press con motivo del Día de las Bibliotecas que se celebra este viernes.

Por este motivo, su departamento ha preparado más de 30 actividades, que se desarrollarán en las bibliotecas de la Red Municipal de Valladolid durante el mes de octubre para conmemorar esta fecha.

El lema de este año es 'Contra la desinformación: bibliotecas' para destacar el papel fundamental que desempeñan todas las tipologías de bibliotecas (públicas, escolares, universitarias, especializadas y nacionales/regionales) en la lucha contra la desinformación.

"Hoy es un día para celebrar y hemos organizado en las bibliotecas municipales una serie de actividades, más de una treintena, desde talleres a exposiciones, a juegos para realizar en familia, porque la biblioteca es un espacio muy atractivo para las familias. Y Máxime, en la época, en la era digital de los nativos digitales, pues separarles de las pantallas y el poder tocar un libro, tocar el papel, pues creo que es algo que tenemos que poner en valor", ha abundado.

Para celebrar este día, el Ayuntamiento desarrollará algunas propuestas "especiales" como el taller de lectura en la cocina 'Lecturas con mucho gusto', en la Biblioteca Huerta del Rey 'Francisco Pino'. En él, los participantes, tras la lectura del libro 'Pantaleón y las visitadoras', de Mario Vargas Llosa, disfrutarán de una cena temática en el Restaurante Zaruka-Perú.

Otra de las actividades tiene como nombre 'El mejor cuento del mundo', un taller "muy original para crear un cuento genial entre todos", para menores de 8 a 11 años, en la Biblioteca La Victoria - 'Gloria Fuertes'.

Dentro de la programación especial de este día, también, la Biblioteca Parquesol - 'Santiago de los Mozos', acogerá una lectura en voz alta y un concierto de aires a partir de las 19.00 horas, en el teatro del Centro Cívico de Parquesol, en colaboración con el Centro Cívico y el Centro de Vida Activa del barrio.

El programa incluye, además, varias exposiciones. Un ejemplo es la exposición bibliográfica 'Libros Rescatados del Olvido', en la biblioteca 'Francisco Pino' en Huerta del Rey, donde se quiere celebrar el 'Día de las Bibliotecas' con esta exposición de libros interesantes que se ha rescatado del olvido y no fueron líderes de ventas.

Además, hay varias propuestas programadas para las familias como la actividad intergeneracional 'Adivingo' para jugar con el patrimonio oral que todas las familias atesoran o las lecturas compartidas para familias, como la que va a tener lugar en la Biblioteca Rondilla el 27 octubre, a las 18.00 horas.

A nivel general, la Red de Bibliotecas Municipales de Valladolid ofrece los servicios de préstamo, devolución, renovaciones y reservas de libros, DVDs, revistas a domicilio, consulta y lectura en sala, prensa diaria, información y orientación bibliográfica, Internet, ofimática y red Wifi, hemeroteca (prensa y revistas de actualidad), actividades de fomento y animación lectora, visitas guiadas y formación de usuarios, eBiblio, CineCyl, Naxos: Música Clásica en streaming.

Además, en octubre, han comenzado actividades como talleres de lectura en voz alta, escritura, mandalas, habilidades digitales, clubes de lectura, visitas guiadas, hora del cuento, sábados de cuento, juegos de mesa, entre otras. Muchas de ellas, se hacen de forma regular a lo largo de todo el curso, porque estos espacios son una parte "fundamental de la actividad cultural de la ciudad, que van más allá del préstamo de los libros".