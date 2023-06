La Casa Grande de La Mudarra (Valladolid) acoge el 28 de junio el 'Encuentro de Innovación Cultural CyL Importa'

En el encuentro participará el director de Comunicación del Museo del Prado y servirá para presentar la 'Guía de Innovación Cultural'

VALLADOLID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Godofredo Garabito y Gregorio celebra el próximo 28 de junio en La Casa Grande de la localidad vallisoletana de La Mudarra, sede de la institución cultural, el primer 'Encuentro de innovación cultural Castilla y León Importa', una de las nuevas actividades desplegadas por esta iniciativa de cooperación cultural que en los últimos meses ha recorrido todas la provincias castellanoleonesas con encuentros de debate entre agentes culturales pegados al territorio.

Este encuentro es una apuesta por el networking cultural y la formación destinada al sector de la cultura y el patrimonio de inscripción gratuita a través del correo electrónico hola@fundacionggg.com, según ha detallado la fundación en un comunicado recogido por Europa Press.

El principal atractivo de esta primera edición es la charla con el director de Comunicación del Museo Nacional del Prado, Carlos Chaguaceda, para explicar la estrategia de difusión de la pinacoteca utilizando las nuevas tecnologías.

En cuanto a su apuesta por redes sociales para conquistar públicos más jóvenes a través de Instragram o TikTok su trabajo ha sido reconocido con un premio de The Webby Awards por la International Academy of Digital Arts & Sciences como la mejor iniciativa mundial en la categoría de 'Arte y Cultura' en su modalidad de premio del público y con el premio You Fest 2022 en categoría de Contenido Educativo.

Además el Museo Nacional del Prado fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2019, ya que la calidad de su colección y su reputación han hecho obtener la octava posición en un estudio de museos realizado en diez países diferentes por la Rotterdam School of Management - Erasmus University.

Su director de Comunicación se incorporó al centro museístico en 2018, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Este periodista y experto en comunicación y marketing empezó en el diario Expansión en 1986 donde estuvo tres primeros años para luego pasar a La Gaceta de los Negocios.

Además de esta charla formativa el 'Encuentro de innovación cultural Castilla y León Importa' servirá para presentar la 'Guía de Innovación Cultural Castilla y León Importa', una herramienta más que busca seguir avanzando en la utilidad de este proyecto para impulsar la cooperación cultural y la difusión del sector de la cultura y el patrimonio de la comunidad.

La jornada se cerrará con un espacio para el networking entre asistentes enfocado a ampliar contactos entre los agentes culturales y potenciar las sinergias.