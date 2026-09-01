Castrillo de Duero (Valladolid) acoge este domingo el XXV Homenaje a Juan Martín Díez 'El Empecinado'

CASTRILLO DE DUERO (VALLADOLID), 1 (EUROPA PRESS)

La localidad vallisoletana de Castrillo de Duero ha organizado para el próximo domingo 6 de septiembre, a las 13.00 horas, la XXV edición del Homenaje a Juan Martín Díez 'El Empecinado'. La cita, promovida por el Círculo Cultural Juan Martín El Empecinado, llega en el aniversario del nacimiento del héroe y busca reivindicar su memoria histórica.

Nacido el 2 de septiembre de 1775 en el municipio vallisoletano, la figura de El Empecinado ha destacado como militar, guerrillero y defensor del constitucionalismo. Durante la Guerra de la Independencia, organizó y dirigió partidas guerrilleras que hostigaron al ejército francés, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia frente a la invasión napoleónica.

Posteriormente, tras el conflicto, se ha significado por su defensa de la Constitución de 1812 y del régimen liberal frente a la restauración absolutista de Fernando VII. Esta trayectoria y el mantenimiento de sus convicciones han derivado en su detención y posterior ejecución en Roa de Duero en el año 1825.

El homenaje ha alcanzado este año sus veinticinco ediciones consolidado como un espacio para la memoria, divulgación y reconocimiento histórico. A lo largo de este cuarto de siglo, la iniciativa ha reunido a personas vinculadas con la cultura, las tradiciones, la historia y la protección del patrimonio.

Desde la organización del Círculo Cultural Juan Martín El Empecinado se ha invitado a participar en la jornada a vecinos, asociaciones, investigadores y representantes institucionales. El objetivo de la convocatoria es promover una jornada de reconocimiento que trascienda el acto ceremonial.