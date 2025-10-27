Catas de huesos, pasajes del terror, hinchables y talleres en Cigales para celebrar 'Halloween' en Cigales (Valladolid)

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cigales (Valladolid) acogerá, del 30 de octubre al 2 de noviembre, una nueva edición de la Feria del Niño y la Juventud, que coincidirá con la celebración de 'Halloween' y contará con una programación con catas de huesos de Santo, un nuevo 'Pasaje del Terror' y talleres 'terroríficos'.

El alcalde del municipio, Jaime Rodríguez Ferrero, junto al concejal de Festejos y Juventud, Pablo Centeno, y el diputado de Empleo, Desarrollo económico y Reto demográfico, Roberto Migallón, han detallado las iniciativas que se realizarán y que ponen el foco en los "más pequeños y jóvenes" pero que las podrán disfrutar "todos los públicos", recoge un comunicado remitido a Europa Press.

Así, en el recinto Ferial habrá hinchables, colchonetas, tren dragón y churrería. Se desarrollarán "talleres terroríficos, una terrorífica Masterclass de Zumba y otra de Dance Fit y el tradicional Truco o Trato". La VIII edición del Pasaje del Terror será "uno de los platos fuertes" de esta programación que cada año "congrega a miles de personas en una de las actividades más exitosas de estos últimos años".

Además, como novedad se ha organizado en la Panera de la Parroquia de Santiago Apóstol de Cigales una cata de Huesos de Santo de la mano de la Cigaleña diplomada en la Escuela Le Cordón Bleu Inés Hernández de la Confitería El Bombón. También, para los más jóvenes habrá una actividad de Paintball que ha sido muy demandada entre los vecinos.

Además, habrá un "momento azul" en las atracciones en horario de 17.30 a 18.30 horas donde se reducirán los ruidos fuertes y las luces intensas, para crear así un ambiente "más tranquilo y accesible para que todas las personas puedan participar y disfrutar de las atracciones de una forma segura y respetuosa".