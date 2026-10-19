La Cátedra de Parlamentarismo de la ULE organiza este jueves una jornada dedicada a Alfonso IX, "un rey rebelde"

Archivo - La Fundación Sierra Pambley (León) acogerá una jornada dedicada a la figura de Alfonso IX bajo el lema 'un rey rebelde'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sierra Pambley de León acogerá este jueves a partir de las 17.00 horas una jornada dedicada a la figura de Alfonso IX bajo el lema 'un rey rebelde', que ha sido organizada por la Cátedra del Parlamentarismo de la Universidad de León (ULE).

La iniciativa reunirá a tres destacados especialistas del ámbito universitario y tiene como principal objetivo profundizar en la figura histórica del monarca Alfonso IX y ofrecer distintas perspectivas sobre su trayectoria y su relevancia en la Historia medieval hispana.

La jornada contará con las intervenciones de Carlos de Ayala Martínez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid; Félix Javier Martínez Llorente, catedrático de Historia del Derecho y las Instituciones de la Universidad de Valladolid y Raúl González González, profesor Permanente Laboral de la ULE.

Con esta actividad la Cátedra del Parlamentarismo de la ULE continúa con la promoción de espacios de reflexión y divulgación en torno a la historia y el patrimonio institucional y político del Reino de León. La entrada a la jornada será libre y gratuita hasta completar el aforo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

DESAFÍO AL PODER DEL PAPA

Alfonso IX de León (1171-1230) fue uno de los monarcas más fascinantes y tenaces de la España medieval. Al definirlo como "rey rebelde" se hace justicia a su constante desafío al poder del papa, que lo excomulgó por sus matrimonios estratégicos, y a sus duros enfrentamientos con el vecino reino de Castilla.

Lejos de ser un soberano aislado, demostró una modernidad revolucionaria al convocar las Cortes de León de 1188, reconocidas por la Unesco como la cuna mundial del sistema parlamentario, al incluir por primera vez al pueblo llano.

Además, su inconformismo transformó la cultura y el territorio: fundó la Universidad de Salamanca y expandió sus dominios con la reconquista de ciudades "clave" como Cáceres y Badajoz.

VALORES CONSTITUCIONALES

La Cátedra Extraordinaria de Parlamentarismo de la ULE es fruto de un convenio específico entre la Institución académica y la Fundación de Castilla y León, y tiene por objeto el análisis, la investigación y la docencia del parlamentarismo desde todos los puntos de vista que se estimen relevantes, mediante el programa formativo y las tareas de investigación que contribuyan a mejorar la formación de los alumnos y de la ciudadanía en esta materia.

El enfoque tiene una dimensión constitucional, histórica y social, que busca trasladar los valores constitucionales desde la institución del Parlamento. Por ese motivo, la transferencia a la sociedad de su investigación es una de sus misiones fundamentales.