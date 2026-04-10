El CCMD acoge este sábado el II Encuentro de Orquestas Elementales de CyL, cita con la disciplina y el trabajo en equipo

Participantes en el I Encuentro de Orquestas Elementales de CyL. - CONSERVATORIO DE MÚSICA DE VALLADOLID

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid (CCMD) acogerá este sábado, 11 de abril, a partir de las 13.30 horas, la celebración del II Encuentro de Orquestas Elementales de Castilla y León, una iniciativa que da continuidad al exitoso proyecto iniciado el pasado año.

En esta segunda edición, el Conservatorio de Música de Valladolid vuelve a ejercer como anfitrión, con la colaboración y participación del resto de conservatorios de la comunidad, en un esfuerzo conjunto que pone de manifiesto el compromiso compartido con la educación musical y el desarrollo artístico desde las primeras etapas formativas, según informaron a Europa Press fuentes de la organización del evento.

Este encuentro reúne a jóvenes estudiantes de enseñanzas elementales de música procedentes de distintos puntos de Castilla y León, quienes tendrán la oportunidad de compartir escenario, convivir y hacer música en conjunto. Más allá de su valor artístico, esta experiencia supone un importante impulso en su formación, fomentando habilidades esenciales como la disciplina, la escucha, la coordinación y el trabajo en equipo.

La práctica orquestal desde edades tempranas se consolida así como un pilar fundamental en la enseñanza musical. Iniciativas como este encuentro no solo contribuyen a mejorar el aprendizaje instrumental, sino que también fortalecen la motivación del alumnado y su vínculo con la música, independientemente de que en el futuro desarrollen o no una carrera profesional en este ámbito.

El concierto contará con la participación de las distintas orquestas de enseñanzas elementales de los conservatorios de la comunidad, que actuarán de manera sucesiva. Como colofón, todos los jóvenes músicos se unirán en el escenario para interpretar conjuntamente varias piezas, en una experiencia colectiva que simboliza el espíritu de este proyecto: la unión a través de la música.

Este II Encuentro nace con la vocación de consolidarse como una cita anual de referencia en Castilla y León, y como un paso más hacia el desarrollo de proyectos comunes de mayor alcance, que sigan impulsando la formación y las oportunidades de los jóvenes músicos de la comunidad.

La organización agradece la implicación de los equipos docentes, las familias, las AMPAS, la Junta de Castilla y León y el personal técnico del Centro Cultural Miguel Delibes, cuyo apoyo considera fundamental para hacer posible este evento. Una vez más, la música será el punto de encuentro, el lenguaje común y el motor de una jornada que celebra el talento, la ilusión y el futuro de nuestros jóvenes intérpretes.