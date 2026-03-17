El CCMD de Valladolid acoge el domingo el proyecto Falla imaginado dentro del Ciclo de Recitales y Música de Cámara

El Centro Cultural Miguel Delibes acoge el proyecto Falla imaginado dentro del Ciclo de Recitales y Música de Cámara - JCYL

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge el próximo domingo día 22 de marzo, a las 19.30 horas, el octavo recital del IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara para la temporada 2025-26 con el proyecto 'Falla imaginado'.

En esta ocasión, el recital está coproducido junto al Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

El proyecto Falla imaginado nace bajo la premisa '¿Qué pasaría si sus partituras fueran soñadas 150 años después de su nacimiento por un músico libre, sin ataduras de estilo y profundamente respetuoso de la tradición?'.

En este homenaje a Manuel de Falla por la celebración del 150 aniversario de su nacimiento, el pianista Moisés P. Sánchez reinterpretará algunas de las obras más conocidas, junto a otras piezas menos famosas, del compositor gaditano.

El proyecto Falla imaginado ofrece un recorrido por la música del compositor gaditano Manuel de Fallla a través de la reinterpretación y los arreglos libres de Moisés P. Sánchez.

En este octavo recital, el trío musical interpretará las obras Mazurka, Suite popular española y Nocturno de Manuel de Falla (1876-1946) con los arreglos de Moisés P. Sánchez.

La segunda parte del recital se interpretará Suite Imaginada una obra original de Moisés P. Sánchez y finalizará con Danza ritual del fuego (de El amor brujo) del compositor gaditano y los arreglos del creador de este proyecto.

Diez recitales hasta mayo de 2026 El 12 de abril, regresará Kirill Gerstein, pianista de una extraordinaria versatilidad que, junto a un ensemble de la OSCyL ofrecerá su última participación como artista en residencia, en un programa que incluye joyas del repertorio clásico y contemporáneo, con obras de Francisco Coll, György Ligeti y W. A. Mozart.

La temporada 2025-2026 del ciclo de Recitales y Música de Cámara llegará a su fin el 17 de mayo, con un broche de oro: el debut del Trío Sitkovetsky en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde ofrecerán un recital con obras de Haydn, Cécile Chaminade y Brahms. Entradas a la venta Se pueden adquirir entradas para cada uno de los recitales, al precio de 20 euros (15 euros para abonados OSCyL y colectivos con descuento), en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes.

Los estudiantes de música de Castilla y León contarán con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto.