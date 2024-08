CCOO celebra el fallo judicial contra Sanidad por actuar "fuera de la norma" e insta a Mañueco a cesar a Vázquez

VALLADOLID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha celebrado una sentencia "histórica" que en su opinión demuestra que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, actúa "fuera de la norma" e insta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a actuar como "su homólogo en Andalucía", lo cese y dé "un cambio a una Consejería que está perdiendo el rumbo".

Gonzalo Fermoso y Beatriz Benavente, del equipo de acción sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato (FSS CCOO CyL), y Nieves Noriega, secretaria de Organización de la FSS-CCOO han hecho esta lectura, en rueda de prensa, después de recibir el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Valladolid y que interpuso el sindicato y en los que pedía que se anularan los "acuerdos de despachos y con sindicatos amigos" en 2023 y 2024 referentes al abono de los sábados exclusivamente a dos categorías profesionales --enfermería y TCAes--, la hora de guardia firmada con el sindicato médico CESM y el solape de jornada acordado con Satse.

El juzgado ha desestimado los dos primeros "por extempóraneos" si bien si ha declarado nulo el alcanzado en 2024 sobre las horas concedidas a profesionales de enfermería por el tiempo que dedican a informar entre turno y turno. En este caso, la sentencia advierte de que "vulnera el derecho a la negociación colectiva" y condena a la Administración autonómica "a someter el contenido de dichos acuerdos a negociación colectiva conforme a la normativa de aplicación".

"A lo largo de estos años, especialmente estos dos últimos años, hemos ido viendo cómo la Consejería de Sanidad ha hecho de los acuerdos de despacho y de sus encuentros con sindicatos amigos su seña de identidad y su manera de actuar", ha lamentado Beatriz Benavente que entiende que este tipo de negociaciones, "que no benefician absolutamente a nadie", dan "un trato complaciente a un tipo de sindicatos" a cambio de dejar "tranquila" a la Consejería.

La representante de CCOO ha incidido en que desde el sindicato siempre se han hecho "propuestas valientes que incluyen a todas las categorías profesionales" y que "siempre cumplen con la legalidad". "Nosotros no estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de migajas a cambio de que se nos concedan pequeños logros. Además, la legalidad pasa por pasar este tipo de negociaciones por la Mesa Sectorial de Sanidad, por la Mesa General de Empleados Públicos e, incluso, por el Consejo de Función Pública, algo que no se ha hecho", ha zanjado.

Palabras que ha refrendado Gonzalo Fermoso al aclarar que la demanda interpuesta por CCOO no va "en contra de ningún avance para los trabajadores", sino que su actuación está motivada para que cualquier negociación siga la "ruta de la legalidad" y poder así "garantizar su cumplimiento". "Que los acuerdos sean efectivos y reales, no como el del solape donde gerencias como la de Palencia y Zamora no la ha implementado porque tenían serias dudas sobre su legalidad", ha abundado.

Para el integrante del equipo de acción sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato la sentencia demuestra "la mala fe negocial" de la Consejería, base de su demanda. En este punto, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que actúe como su homólogo en Andalucía y cese al consejero Alejandro Vázquez al estar al mando de una Consejería que "ha perdido el rumbo".

"No somos muy optimistas", ha añadido al respecto, a pesar de que la Justicia les haya dado la razón sobre esa "mala fe" a la hora de negociar y el "intento de utilizar a sindicatos amigos como brazo ejecutor de sus políticas, saltándose todas las normas y quitándole la importancia que tienen las mesas de negociación a la hora de conseguir, acuerdos reales, efectivos y que se puedan mantener en el tiempo".

Por último, y aunque el juzgado ha desestimado los acuerdos adoptados en 2023, los representantes sindicales han avanzado que están estudiando con los servicios jurídicos de CCOO los "pasos a seguir y las acciones a tomar".