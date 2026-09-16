CCOO cifra en 105 millones la "infrafinanciación" en atención a la diversidad en aulas de CyL y anuncia movilizaciones

María jesús Castañeda, José Antonio Alegre y Francisco Martínez, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha cifrado en 105 millones, un 16,22 por ciento, la infrafinanciación que la Junta arrastra en atención a la diversidad y ha advertido de que el alumnado "vulnerable y con dificultades de aprendizaje" en los centros ha crecido un 38,5 por ciento.

Esta es una de las reivindicaciones que el sindicato ha planteado en este inicio escolar, además del cumplimiento del resto de acuerdos firmados en septiembre de 2025 y que ha llevado a la organización a plantear asambleas con los docentes en todas las provincias para confeccionar un calendario "de movilizaciones que dé respuesta a todos estos problemas".

"Frente a la reclamación cero que dice la consejera, nuestra respuesta es clara. Este curso tenemos reclamaciones, exigencias y, si hace falta, tendremos movilizaciones", ha asegurado en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Enseñanza de CyL, José Antonio Alegre, que ha estado acompañado por la responsable de la Secretaría de Enseñanza Pública no Universitaria, María Jesús Castañeda, y el responsable de la Secretaría de Personal, Francisco Martínez.

Durante su exposición, Alegre ha insistido en que hay "numerosos problemas" para "mantener abierto el conflicto laboral". "No basta con firmar acuerdos que no sirven de nada si no se cumplen", en referencia al de septiembre de 2025 y al de julio de este año, del que se ha descolgado el sindicato.

En este contexto, ha cuestionado los datos de interinidad tanto en el Cuerpo de Maestros y de Secundaria y otros cuerpos elevando la tasa al 17 por ciento --9,4 según el departamento que dirige María Pardo-- y el 39,4 por ciento --19,7, según las cifras de la Junta--.

"Las oposiciones tienen que ser más amplias, pero también es necesario que la administración apueste por crear plantilla estructural en los centros, que es la que da estabilidad y permite el desarrollo pleno de los proyectos educativos. Sin embargo, nos encontramos, con una reiterada negativa", ha lamentado.

También ha criticado que se haya perdido "un curso completo" para avanzar en materias que el acuerdo del 2025 "ponía encima de la mesa". En él se encuadra la atención a la diversidad donde CCOO ha objetivado una "infradetección de necesidades educativas del 64 por ciento". "El 64 por ciento de alumnado con necesidades no es detectado para objetivar su atención. Este alumnado ha crecido un 38,5 por ciento y calculamos que el retraso en la inversión necesaria para su atención es del 22,6 por ciento, es decir, se necesitaría 105 millones para atenderlos", ha argumentado.

Una atención que, finalmente, recae en el profesorado al no dotarse a los centros de los recursos "suficientes" y que redunda en sobrecarga para este colectivo. Además, ha reiterado la necesidad de crear la figura del coordinador de Bienestar y Protección establecida por ley y dotarla de "tiempo, recursos y reconocimiento suficiente" para desarrollar su función.

Tampoco se ha avanzado, en opinión de José Antonio Alegre, en materia de carga burocrática, sin medidas consensuadas para paliarla, ni en material salarial, donde el docente lleva "20 años" con el complemento autonómico congelado. Unas reivindicaciones que también se extienden a la reducción de jornada para mayores de 55 años, al complemento de la función tutorial o la "histórica" demora, que ha cifrado entre dos y cuatro semanas, en la gestión de sustituciones por baja de los profesores.

"Exigimos, en consecuencia, que se retomen estas materias en un modelo de negociación diferente que permita avanzar en el reconocimiento de la labor del profesorado", ha abundado el representante de CCOO, para anunciar que llevarán a cabo asambleas provinciales con profesores y personal de apoyo educativo para escuchar sus quejas y confeccionar un "calendario de movilizaciones".