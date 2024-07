CCOO considera "insuficiente y limitada" la ayuda de Presidencia a bares de pueblos de menos de 200 habitantes

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de CCOO Castilla y León ha valorado la ayuda de la Consejería de Presidencia a centros de ocio y bares para pueblos de menos de 200 habitantes como "bien intencionada, pero completamente insuficiente y muy limitada" debido, principalmente, a sus condiciones "demasiado restrictivas".

"En primer lugar, la normativa de las ayudas se aplica solo a establecimientos que ya existen, es decir, son ayudas al mantenimiento y no a la creación. Por tanto, donde no haya establecimiento y se cree uno nuevo, no habrá ayuda. En segundo lugar, la ayuda solo se otorgará a los pueblos o pedanías de menos de 200 habitantes, por lo que es demasiado limitado en número de habitantes. La Federación considera que, al menos, debería haber llegado a los 350-400 habitantes por pueblo", explica a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Además, a juicio de CCOO, la orden "limita las ayudas a que solo exista un único establecimiento en la localidad, y por lo tanto, cercena las posibilidades o del ayuntamiento, como promotor, o de la iniciativa privada, si hubiera un centro de ocio/teleclub en la localidad".

También "reducen" las ayudas a subvencionar los gastos generales de luz, agua, gas, calefacción, cuotas tv e internet, entre otros "con un tope de 3.000 euros como máximo, que, de entrada, también parece una ayuda menor". El presupuesto total es de tres millones de euros, al que se puede añadir 500.000 euros si fuera necesario, cantidad que, dado en número de pueblos y pedanías en Castilla y León, es "insuficiente", para el sindicato.

Además, añade, deben cumplir una serie de requisitos "de todo tipo", administrativos, de seguridad, higiene, de funcionamiento ordinario de días y horas, entre otros, que también pueden "dificultar" el ser beneficiario de la ayuda (el ayuntamiento o el particular que gestione la concesión o su propio bar). Y, sobre el plazo de solicitud hasta el 15 de julio, la Federación de Servicios considera que es "demasiado reducido".

"Estas ayudas de la Junta a centros de ocio y bares en pueblos de menos de 200 habitantes, para realizar un servicio público, para fijar población, para ser un lugar de encuentro y convivencia, están bien encaminadas, pero tienen demasiadas limitaciones y restricciones, que deberían ser revisadas y mejoradas, para que fueran de verdad eficaces", señala para apelar a que la Consejería de Presidencia "modifique la orden para tener en cuenta estas consideraciones".