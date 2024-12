CCOO CyL pide no prorrogar las cuentas: "Hay que tragarse sapos por un bien mayor"

VALLADOLID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, ha reclamado al PP y a la oposición "negociar" para que no se prorroguen unos presupuestos que llevan el "odio en su vientre".

"A veces hay que tragarse sapos por un bien mayor y yo creo que Tudanca --en referencia al secretario general del PSCyL-- ya ha demostrado con el techo del gasto su responsabilidad. Eso sí, el primer paso lo tiene que dar el PP", ha reflexionado el líder sindical en declaraciones a Europa Press.

Andrés ha hecho un llamamiento a Gobierno y la oposición a buscar "fórmulas de acuerdo" para que Castilla y León tenga unos presupuestos que se correspondan con "esta nueva era". "Unas cuentas que mejoren la Sanidad, la Educación, los servicios públicos...", ha añadido para incidir en rechazar una prórroga que "está trufada de políticas excluyentes, de no reconocimiento al sindicalismo, a los derechos de las mujeres, al cambio climático, y donde se hace tangible el odio hacia los inmigrantes".

El líder de CCOO en Castilla y León ha ahondado en que la negociación es necesario para cambiar "políticas de progreso frente a negacionistas". "Es verdad que no nos gusta la bajada de impuestos, porque no vale esto de pedir al Estado y aquí bajárselo a los ricos que es lo que hacen. A las clases bajas nos perdonan 30 euros al año, con eso no hacemos nada", ha continuado.

Por eso ha pedido al PP que presente los presupuestos porque, a su juicio, no puede "hurtar" a las Cortes de esa negociación. "Creo que están estirando la goma, viendo cuál es el escenario político nacional, por si pudiera haber algún adelanto electoral, pero tiene que tomar una decisión en los próximos días", ha añadido.

De ahí que haya concluido parafraseando, de forma irónica, al exconsejero Mariano Veganzones, "el Milei del Pisuerga". "Que manden al carajo los presupuestos de Vox".