CCOO reclama equiparar retribuciones y calendarios al millar de profesionales de área de la Gerencia Regional de Salud

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha preparado un documento en el que reclama a la Gerencia Regional de Salud mejoras en las retribuciones y calendarios del más de millar de profesionales --631 de medicina y 458 de enfermería-- de área y equipararles a los de equipo al tener "la misma formación y las mismas competencias" que éstos últimos.

"Ya es hora que desde 2006 abordemos, de una manera más transversal y no sólo los calendarios, sino la situación del personal de área. Regulemos a este personal, que a todas luces es necesario, pero que tiene que estar equiparado con el personal de equipo y les demos una salida digna para que puedan ser estas plazas atractivas, podamos cubrirlas y podamos seguir prestando la atención que prestamos", ha argumentado desde el equipo de acción sindical de la Federación de Sanidad de CCOO CyL, Gonzalo Fermoso, que junto con la enfermera de Área y delegada de FSS-CCOO, Dulcinea Álvarez y el enfermero de Área y Delegado de CCOO, Jesús Méndez, han presentado su propuesta para una nueva regulación del personal y que han remitido hoy a la Gerencia.

Para Gonzalo Fermoso este personal siempre ha estado "discriminado" tanto por la Administración y como por los "propios compañeros". "Por poner unos ejemplos de los agravios que tiene este personal, en primer lugar reciben unas retribuciones inferiores. ¿Por qué? Porque no cobran atención continuada, la tienen prorrateada dentro de su nómina, no cobran los sábados, domingos y festivos como el resto de personal de equipo y siempre deben de estar disponibles para una llamada eventual de la administración para cubrir cualquier ausencia, lo cual les impide realmente la conciliación familiar y laboral", ha detallado.

Al hilo de estas palabras, ha ahondado en que tampoco se les pondera su jornada en función de las noches que realizan, como a otro tipo de colectivos en otros ámbitos y no tienen sus plazas identificadas. "Esto genera que no dependen de una zona básica exclusivamente, sino que dependen de un área y siempre se les puede utilizar de hoy para mañana para ir a cubrir una ausencia en un lugar que no es habitualmente su puesto de trabajo", ha abundado.

La propuesta pasa, según han detallado tanto Dulcinea Álvares como Jesús Méndez, por avanzar en una regulación que "no se toca" desde 2006 cuando se creó esta figura con turnos fijos diurnos con jornada complementaria; minorar su jornada laboral en función de las noches que realiza en su jornada ordinaria, así como el número de guardias que realiza en horario nocturno y un calendario planificado a seis meses.

También demandan una cadencia que garantice el reparto equitativo de festivos y fines de semana; realizar sus funciones en una única Zona Básica de Salud, salvo que de manera voluntaria quiera ampliar su disponibilidad, retribución de los días de libre disposición o respetar el derecho del trabajador a no estar disponible; crear la figura de un coordinador de área y cubrir plazas de equipo con personal de área.

Unas mejoras que permitirán equiparar a los profesionales de área con los de equipo, ya que, en estos momentos, la retribución es un 20 por ciento menor al mes entre uno y otro colectivo. "Es decir, para cobrar lo mismo, tenemos que hacer un 20 por ciento más de horas que los profesionales de equipo", ha incidido Dulcinea Álvarez.

Gonzalo Fermoso ha puesto el foco en el "abuso" de este tipo de contratos por parte de la Gerencia Regional de Salud algo que, a su juicio, explica la falta de profesionales, ya que "nadie quiere" estas condiciones y opta por "irse" a otras autonomías.

No obstante, ha mostrado un "moderado optimismo" ya que en la última Mesa Sectorial, el pasado 8 de noviembre, la nueva directora general de Personal y Desarrollo Profesional, Sonsoles García Rodríguez, ha mostrado "disposición" para "negociar" los calendarios y ha emplazado a los sindicatos a que en un plazo de "15 días" presenten propuestas.

"Es el momento más optimista para la figura del área de los últimos años, desde que hubo un intento de regulación que se tumbó en los tribunales. Entonces, es un momento en el que a todo lo que lleguemos estará bien. Tendemos la mano de la Administración, resto de sindicatos, a negociar e intentar conseguir esta mejora con la base de esta propuesta", ha finalizado.