CCOO saldrá a la calle para asesorar a 1.000 trabajadores "regulares" de Glovo en CyL en su proceso de "laborización"

VALLADOLID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO saldrá "a la calle" para ayudar, "de manera proactiva", a los cerca de 1.000 trabajadores "regulares" que Glovo tiene en Castilla y León en su proceso para adaptar su situación a la normativa vigente que marca la Ley Rider desde el año 2021.

Así lo han avanzado en rueda de prensa el delegado de CCOO Valladolid, Raúl García, y la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO Castilla y León, Nieves Granados, que han presentado esta campaña que el sindicato va a llevar a cabo en todo el país.

En Castilla y León Glovo tiene unas 800 0 1.000 personas que están "dadas de alta con cuenta personal". "Lo que pasa es que eso no queda ahí. Hay muchos otros que han trabajado para la empresa y ya no están. Todas esas personas tienen que verse regularizadas sus cotizaciones a la Seguridad Social. Tenemos constancia ya de la Dirección Provincial de la Seguridad Social que, vía ejecutiva, se están haciendo ingresos de Glovo por las cuotas no satisfechas durante estos años", ha detallado Raúl García.

En este sentido, ha advertido de que este número podría ser incluso mayor ya que cada cuenta podía ser "subcontratada" hasta a diez personas, generalmente en situación "irregular" a los que el sindicato también quiere extender su ayuda para, de esta forma, conseguir, a través del "arraigo laboral" lograr permisos "de trabajo y de residencia" en España, tal y como ha detallado Nieves Granados.

Raúl García ha denunciado las condiciones de "esclavitud" en la que todos estos trabajadores desarrollaban sus funciones, ya que les obligaban a ser "autónomos cuando realmente eran falsos autónomos". "De ahí viene esa consideración de los falsos autónomos y recaía en el propio trabajador toda la carga, tanto económica como de protección social, como de seguros, toda la carga para poder ejercer este trabajo", ha agregado.

De ahí que CCOO haya reivindicado su papel "protagonista" en la defensa de los derechos de estos trabajadores. "Y vamos un poco más allá y queremos salir a la calle, queremos hacer ver a estos trabajadores que tienen donde poder buscar un sitio donde informarse, donde poder ser acompañados en todo ese proceso en el que se va a ver inmerso. Porque Glovo no ha cumplido la ley en estos cuatro o cinco años. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues seguramente vaya a mínimos o busque todas las triquiñuelas que ha estado intentando hacer durante estos años", ha subrayado.

En este punto, ha recordado que la ley Rider del 2021 ya recoge el tipo de convenio que se tiene que aplicar a estos trabajadores que, a su juicio, es el de Hostelería, con la categoría específica de "reparto de comida a domicilio". "Pero también hay que ver qué salarios se les establece, qué horarios, qué complementos. En definitiva, es un conjunto de aspectos que, en este caso, el rider pues va a tener que luchar con la empresa y la empresa es un mastodonte", ha incidido para volver a avisar de las "triquiñuelas" que puede utilizar Glovo en este sentido como encuadrarles en "convenios caducados" como el que regulaba la entrega de paquetería.

"Ahora mismo ya hay riders que llevan más de dos o tres años vinculados con la empresa, trabajando más de ocho horas al día, y que la jornada con la que se les está dando de alta es de un diez por ciento de jornada. Son trabajadores que están a jornada completa y que, de alguna forma, van a ver de un día para otro que se van a ver reducidos en ese número de horas de trabajo", ha ahondado en sus advertencias el representante sindical.

Por eso, ha concluido, CCOO saldrá a la calle, con carpas y mesas informativas y códigos QR para que estos trabajadores "sepan" que tienen un sitio "al que acudir para asesorarles y protegerles en su camino".