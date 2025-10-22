El CEL advierte de la dificultad actual de mantener los negocios pese a que sea "mucho más fácil" emprender

La coordinadora del Grupo de Mujeres Empresarias y Directivas del (CEL), Azucena Ramos (izquierda) y la vocal de la directiva Ana Belén Martínez, en la presentación del II Congreso de Mujeres Empresarias y Networking Estratégico 'Ellas impulsan León'. - EUROPA PRESS

LEÓN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo de Mujeres Empresarias y Directivas del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Azucena Ramos, ha manifestado este miércoles que en la actualidad es "mucho más fácil" emprender, pero "mucho más difícil" mantener los negocios.

Según ha explicado, los costes "están machacando" a los empresarios, que en muchas ocasiones querrían contratar a más personal, pero no pueden dadas las condiciones actuales. En este sentido, ha agregado en estos momentos hay "muchas ganas de emprender", pero pesa más el miedo de poder mantener los negocios, que en numerosas ocasiones se ven abocados al cierre dos o tres años después de echar a andar.

Además, ha argumentado que para emprender hay muchas oportunidades en términos de ayudas y asesoramiento, pero los emprendedores no saben si después su negocio podrá subsistir. En todo caso, ha asegurado que los estudiantes universitarios y de Formación Profesional "vienen con ganas de emprender".

Azucena Ramos se ha pronunciado de este modo durante la presentación del II Congreso de Mujeres Empresarias y Networking Estratégico 'Ellas impulsan León', que se celebrará el próximo día 30 de octubre de 16.00 a 20.00 horas en el Salón de Actos de Unicaja, ubicado en el número 4 de la calle Santa Nonia de la capital leonesa. Además de Unicaja, el encuentro cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio e Industria de León.

El Congreso busca ser un punto encuentro y de crecimiento para las mueres empresarias, directivas y emprendedoras, sin excluir la presencia masculina. Así, la presente edición se configura como una experiencia "inspiradora y práctica" con ponentes nacionales e internacionales "de primer nivel", además de las representantes locales que "luchan por transformar" León.

De esta forma, tendrá lugar una jornada de conferencias enfocada a para generar nuevas oportunidades y tejer alianzas "productivas". Los socios del CEL tendrán a su disposición dos invitaciones gratuitas para asistir al evento, que estará abierto a la población en general previa adquisición de la entrada a través de la plataforma Entradium.

PONENTES.

Los ponentes que configuran el programa son Lula Ballarino, experta internacional en liderazgo; María Escartín, experta en bienestar y productividad; Nuria Robles, directora FabLab León; Raúl García, consultor en liderazgo y desarrollo organizativo; María Troncoso, jefa de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de la región noroeste de Coca Cola y Elsa González, periodista y miembro de la directiva de FEDEPE.

Por su parte, la vocal de la directiva del CEL Ana Belén Martínez, ha destacado que la experiencia será "enriquecedora" tanto en el ámbito personal como en el empresarial; tanto para quienes piensen en emprender como para quienes tienen ya una empresa en funcionamiento.