Un centenar de personas reclama la paralización del proyecto de la planta de amoniaco e hidrógeno de Baltanás (Palencia)

PALENCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se han concentrado frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia para mostrar su rechazo al proyecto de construcción de una macroplanta de amoniaco e hidrógeno en el polígono industrial de Baltanás.

La Coordinadora Central Baltanás (CCB) ha convocado esta manifestación tras la que ha entregado un documento en el registro en el que solicita el archivo definitivo de la iniciativa y el cierre de los trámites en curso.

Según la coordinadora, la planta proyectada tendrá una producción anual de 156.000 toneladas de amoniaco y 28.000 toneladas de hidrógeno, además de un consumo de agua que han calculado en cerca de un millón de litros diarios que se obtendrían de un acuífero situado a unos 380 metros de profundidad o mediante captaciones desde el río Pisuerga, en la zona de Reinoso.

Durante la concentración, representantes de la Coordinadora han leído un manifiesto en el que han repasado las distintas acciones que han llevado a cabo durante los últimos meses para mostrar su oposición al proyecto, entre ellas concentraciones, asambleas vecinales y manifestaciones que, según la organización, han reunido a cientos de vecinos y han contado con el respaldo del Ayuntamiento de Baltanás, que aprobó por unanimidad una declaración institucional contraria al proyecto.

Entre los principales argumentos para oponerse al proyecto, han detallado los riesgos asociados al almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas.

El colectivo asegura que la infraestructura estaría catalogada dentro del nivel superior de accidentes graves por sustancias tóxicas e inflamables y cuestiona las capacidades de almacenamiento previstas para el amoniaco y el hidrógeno.

La coordinadora también ha expresado su preocupación por las posibles emisiones, los riesgos de fugas y los olores.

IMPACTO

Además, alerta sobre el impacto que podría tener el transporte del amoniaco que supondría miles de desplazamientos anuales de camiones por la carretera CL-619, una de las principales vías de acceso a Baltanás, tal y como han calculado.

Otra de las quejas es la proximidad de la futura instalación a las viviendas y los equipamientos públicos como el campo de fútbol, las piscinas municipales o el colegio que se encuentran, según la coordinadora, a distancias incompatibles con la normativa de seguridad.

Finalmente, la coordinadora ha insistido en su apoyo a las industrias "que generen riqueza, no que las destruyan y alimenten tragedias", han dicho, antes de acusar a la empresa promotora de buscar sólo sus intereses económicos, robar el agua a la población y poner en riesgo nuestra salud, calidad de vida, el medio ambiente y posibles accidentes.

Para el colectivo, este proyecto supone "echar por tierra" la imagen que se está proyectando turísticamente de Baltanás gracias a atractivos como su barrio de bodegas, un medio ambiente sin contaminación, las actividades en la naturaleza, el museo, los quesos o el senderismo.