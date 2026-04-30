El V Centenario de la Escuela de Salamanca protagoniza el cupón de la ONCE del sorteo del 5 de mayo. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital salmantina, Carlos García Carbayo, y el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han presentado este jueves el cupón protagonizado por el V Centenario de la Escuela de Salamanca que se sorteará el próximo martes 5 de mayo.

Se difundirán cinco millones de boletos que muestran una perspectiva de la plaza del Concilio de Trento con la escultura de Francisco de Vitoria, obra de Francisco de Toledo, y la iglesia de San Esteban y el convento de los Dominicos al fondo. Además, está presente la imagen promocional del V Centenario.

García Carbayo ha agradecido a la ONCE su "sensibilidad con Salamanca" y el hecho de haberse sumado a "la conmemoración más importante de este año". Según sus propias palabras, "la Escuela de Salamanca fue una de las grandes aportaciones españolas a la historia del pensamiento. Sus autores reflexionaron sobre cuestiones que siguen siendo plenamente actuales: la dignidad de la persona, la justicia, la paz, el derecho de gentes, la limitación del poder, la defensa de los más vulnerables y la necesidad de que la economía, el derecho, la filosofía, la política y la teología estuvieran siempre al servicio del ser humano".

El primer edil ha recalcado que por eso se dice "con orgullo" que Salamanca es cuna de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional. "Y por eso este V Centenario no es solo una mirada al pasado. Es también una oportunidad para explicar a las nuevas generaciones que las ideas nacidas en Salamanca siguen teniendo vigencia, siguen inspirando y siguen ayudándonos a construir sociedades más justas, más libres y humanas", ha añadido.

El cupón dedicado a la Escuela de Salamanca se suma a otros en los que la ciudad del Tormes ha sido la protagonista. El último, el pasado 18 de noviembre, cuando el Museo de Historia de la Automoción fue la imagen del boleto, lo que demuestra, en palabras de García Carbayo, "el cariño que la ONCE tiene hacia Salamanca".