El Centro Ave María, Puente Vida y Aerscyl, galardonados con el 'XIX Chip Solidario' de la San Silvestre Salmantina

Entrega de los premios 'XIX Chip Solidario' de la San Silvestre Salmantina. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha acogido este jueves el acto de entrega del 'XIX Chip Solidario' de la San Silvestre Salmantina, dotado con un importe total de 7.000 euros, que ha recaído en tres entidades salmantinas, el Centro Materno Infantil Ave María, la Asociación Puente Vida y la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León (Aerscyl).

La concejala de Deportes, Almudena Parres, y representantes del Club Deportivo Padre Basabe, entidad organizadora de la carrera popular, han sido los encargados de hacer entrega de los cheques solidarios, en un acto en el que, además, se ha reconocido a título póstumo a Alejandro Martínez por su colaboración y compromiso con la San Silvestre.

En este marco, Parres ha aprovechado la oportunidad de trasladar su felicitación a las entidades salmantinas que han resultado agraciadas, y ha destacado que en Salamanca el "deporte y la solidaridad siempre van de la mano".

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la última edición de la carrera popular, así como a la Policía Local de Salamanca, que se ha convertido "en un referente de los valores y el deporte salmantino".

Por otra parte, el Ayuntamiento de Salamanca ha que apoya anualmente al Club Deportivo Padre Basabe en la organización de la San Silvestre "dentro de su apuesta por el turismo deportivo, que impacta positivamente en el tejido económico de la ciudad al reunir a corredores y familias de la provincia salmantina y de otros puntos de la geografía española".