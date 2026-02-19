El Centro Educativo Cristo Rey inaugura la Expo FP para presentar los proyectos finales de sus alumnos de segundo curso

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Educativo Cristo Rey ha inaugurado la Expo FP, una "exhibición de talento y tecnología" donde los alumnos de segundo curso de todos los ciclos formativos presentan sus proyectos.

La exhibición se ha consolidado como "un punto de encuentro estratégico" entre el mundo educativo y el tejido empresarial, según ha informado la institución educativa en un comunicado recogido por Europa Press

En esta edición, los visitantes podrán ser testigos de la "capacidad técnica de los alumnos de Grado Básico, Medio y Superior", quienes han diseñado y ejecutado soluciones reales para la industria actual.

INNOVACIÓN TÉCNICA EN DIRECTO

La exposición destaca por la "complejidad y el realismo" de los trabajos expuestos, entre los que se encuentran: Telecomunicaciones e Informática sobre instalaciones de sistemas de telefonía con centralitas de VozIP y configuraciones avanzadas de redes (ASIR); Mantenimiento y Producción, con las líneas de producción automatizadas y sistemas electromecánicos complejos diseñados por alumnos de Mecatrónica y Mecanizado; Automoción con la puesta en marcha de un taller de reparación de vehículos completo y sistemas electrónicos.

El centro educativo informa que valor diferencial de la Expo FP es la presencia de empresas líderes del sector, que acuden al lugar "para conocer de primera mano a sus futuros trabajadores".

Por ello, son los propios alumnos quienes defienden sus proyectos, lo que demuestra "no solo sus habilidades técnicas, sino también competencias clave como la comunicación y la resolución de problemas".

Desde la dirección de la institución educativa señalan que es esta feria es el "puente definitivo" para los alumnos que se convierten en profesionales que "explican sus soluciones técnicas" a sus futuros empleadores.

CICLOS PARTICIPANTES

La muestra abarca una amplia representación de ciclos profesionales: Grado Básico compuesto por Fabricación y Montaje, Electricidad y Electrónica, y Mantenimiento de Vehículos; Grado Medio integrado por Instalaciones de Telecomunicaciones, Instalaciones eléctricas y automáticas, Mantenimiento Electromecánico, Electromecánica de Vehículos Automóviles, Mecanizado; Grado Superior formado por Automoción, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, Mecatrónica Industrial, Sistemas de Telecomunicaciones e Informática, Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), Mantenimiento Electrónico y Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (PPFM).