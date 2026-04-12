El Centro Europe Direct León convoca un concurso de fotografía por el Día de Europa 2026

Concurso de fotografía 'Tu mirada, tu Europa', de la ULE. - ULE

LEÓN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europe Direct León de la Universidad de León (ULE) ha lanzado un concurso de fotografía titulado 'Tu mirada, tu Europa - Una fotografía de tu conexión con Europa', una iniciativa que busca implicar a la ciudadanía en la celebración del Día de Europa 2026 a través de la creatividad visual.

La convocatoria tiene el objetivo de fomentar la reflexión sobre la identidad europea y promover la participación cultural mediante la fotografía, según ha señalado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

De acuerdo a las bases, se invita a los participantes a plasmar en una imagen su visión personal de Europa, con protagonismo de los vínculos, experiencias o elementos que definan su relación con el proyecto europeo.

El certamen está abierto a personas mayores de 16 años nacidas en la provincia de León o que hayan residido en ella durante los últimos cinco años.

Cada participante podrá presentar una única fotografía, acompañada de un breve texto explicativo de hasta 150 palabras. Las obras deberán ser originales e inéditas, y podrán presentarse tanto en color como en blanco y negro, en formato digital, con tamaño máximo de 100Mb.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 19 de abril de 2026 a las 23:59 horas, y las solicitudes deberán formalizarse a través de un formulario en línea habilitado por la organización, al que se puede acceder a través del siguiente enlace, https://forms.gle/jH6Y7RbN3ebpVbnQ7 .

Un jurado compuesto por representantes de la ULE y entidades colaboradoras valorará aspectos como la originalidad, la calidad técnica, la capacidad narrativa y la interpretación del concepto de Europa.

El concurso contempla tres premios económicos, 500, 300 y 200 euros para los tres primeros clasificados, además de posibles menciones especiales.

La entrega de galardones tendrá lugar durante el acto oficial del Día de Europa organizado por Europe Direct León, el día 6 de mayo, y las fotografías seleccionadas podrán formar parte de exposiciones y materiales de difusión cultural e institucional.

La convocatoria completa, requisitos de las convocatorias, etc. puede consultarse en el siguiente enlace, https://www.unileon.es/internacional/vicerrectorado/opi/conv... .