El Centro Leonés de Arte expone desde mañana el periplo fotográfico de Martín Ruano por cárceles de América y África

Una de las imágenes del fotógrafo Martín Ruano que se mostrará desde mañana en la exposición 'Historias de cárcel', en el Centro Leonés de Arte. - MARTÍN RUANO

LEÓN 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periplo fotográfico de Martín Ruano por cárceles de América y África se mostrará mañana desde las 20.00 horas en el Centro Leonés de Arte (CLA) que gestiona el Instituto Leonés de Cultura (ILC) con la exposición 'Historias de cárcel', que reúne valores tanto documentalistas como creativos y podrá verse hasta el próximo día 19 de abril.

El trabajo de Martín Ruano (Gijón, 1971) no es muy conocido en León, a pesar de su vinculación familiar y vital con la ciudad, motivo por el cual el departamento de Arte y Exposiciones del ILC ha promovido la difusión de su impactante tarea creativa y documentalista a través de 'Historias de cárcel'.

En esta exposición Ruano presenta un amplio conjunto de imágenes formado por unas cuarenta piezas de mediano y gran formato, enmarcadas en dos proyectos "esenciales" de su carrera: el primero de ellos está centrado en el centro de reclusión de mujeres de Bogotá, conocida como cárcel 'El Buen Pastor', realizado en blanco y negro, y el segundo en la cárcel de Bissau Velho (Guinea-Bissau) para hombres, este último formalizado en color.

La muestra, tal y como explica Luis García Martínez, su comisario y director del departamento de Arte del ILC, presenta una realidad directa y concreta de la situación de estos dos modelos diferenciados de cárceles, desde un lenguaje visual "muy cuidado y sofisticado" con imágenes "de gran fuerza e impacto", según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

"Se trata de composiciones creativas que generan un espacio conceptual y formal tremendamente sugestivo, evocador y envolvente. Imágenes muy potentes que nos enfrentan con el otro lado de la realidad social y humana de países en los que la violencia y la marginalidad llevan al ser humano a los límites mínimos de la convivencia y la supervivencia", ha señalado García.

Martín Ruano posee unas vinculaciones familiares muy estrechas e intensas con León, ciudad en la que residió desde 1992 hasta 1998. Posteriormente regresó en 2019 y estableció su residencia, que mantienen en la actualidad tras haber viajado y residido temporalmente en Madrid, Barcelona, Roma y diferentes países tanto de África como de América.

TRAYECTORIA

Ruano se inició en la fotografía de forma autodidacta e intuitiva en 1998, cuando descubrió una cámara de fotos en la vivienda familiar, una Praktica. Sus primeros pasos fueron pruebas y ejercicios muy básicos que mejoraron poco a poco gracias a los consejos de amigos fotógrafos y, fundamentalmente, por su participación en diferentes cursos especializados de fotografía, entre ellos uno de iniciación convocado por el Ayuntamiento de León en 1999. En cuanto a su trayectoria posterior, realizó talleres con reconocidos fotógrafos como el francés Antoine D'Agata o Juan Manuel Castro Prieto.

Sus propuestas parten de un enfoque que se centra en temas sociales, marginales, situaciones críticas de poblaciones que están fuera del sistema o que han sido rechazadas por él. El artista muestra así , con imágenes "impactantes y tremendamente duras o crueles en alguna ocasión", el territorio de los marginados, de los desamparados, de aquellos seres humanos que no existen, que no tienen derechos o que, en el mejor de los casos, su existencia es latente por medio de una subsistencia de mínimos.

INTENSO GRITO DE DENUNCIA

"Martín Ruano se sitúa en el lado del otro, generando con la imagen fotográfica un enérgico e intenso grito de denuncia que nos muestra la otra cara terrible, trágica y dramática de la realidad, una realidad actual, que está ahí aunque queramos cerrar los ojos", ha apuntado Luis García.

Ruano está en la línea de otros muchos fotógrafos contemporáneos que denuncian la falta de libertad y derechos humanos en muchas zonas del mundo como Fernando Molero y su crítica sobre la situación de menores en las cárceles africanas.

Por otra parte, Martín Ruano ha sido un colaborador habitual de artistas leoneses como la cantante Cova Villegas; el grupo de rock Los Positivos o el fallecido Salvador Armesto, artista plástico multidisciplinar, crítico, comisario de exposiciones y activista cultural. También ha participado con grupos y personalidades del ámbito cultural en la esfera nacional como su trabajo en 2010 como ayudante de fotografía para el italiano Marco Vernaschi en el proyecto documentalista 'Cocaine Legacy' en Guinea-Bissau, con el que ganó el World Press Photo de ese año.

La muestra fotográfica 'Historias de cárcel' puede verse en el Centro Leonés de Arte hasta el próximo 19 de abril con entrada gratuita y horario de 17.00 a 20.00 horas de martes a viernes; los sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.