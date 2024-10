El Centro de Salud de Cigales contará con una nueva ampliación para incorporar una Unidad de Rehabilitación .

La Gerencia Regional de Salud licita la contratación de obras por importe de 669.726 euros

CIGALES (VALLADOLID), 25 (EUROPA PRESS)

El Centro de Salud de Cigales (Valladolid) contará con una nueva ampliación para incorporar una Unidad de Rehabilitación, para lo cual la Gerencia Regional de Salud ha publicado la licitación de las obras por importe de 669.726 euros.

El director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, Álvaro Muñoz Galindo, junto a la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, han visitado esta mañana las instalaciones para conocer de primera mano el lugar donde próximamente comenzarán las obras.

Así pues, la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este ha publicado el anuncio de licitación de las obras que permitan la ampliación del servicio asistencial que presta el Centro de Salud de Cigales incluyendo una nueva especialidad de Rehabilitación y Cinesiterapia.

Para ello se propone extender la superficie del centro en base al crecimiento del edificio existente, concretamente en la zona próxima al acceso por la calle Camino del Río, nº 5 de dicha localidad. La ampliación responde a un proyecto funcional en el que se pretende incluir una sala de Rehabilitación junto a otras dependencias necesarias para su correcto funcionamiento como una consulta de Fisioterapia, sala de Cinesiterapia, sala de espera, vestuarios, aseos y almacenes.

BENEFICIARÁ A CASI 8.000 PERSONAS

En concreto, se proyecta ampliar en 240 metros cuadrados más la superficie del centro sanitario y readaptar 55 metros cuadrados de la construcción ya existente. Esta actuación beneficiará a las 7.967 personas que forman parte de la Zona Básica de Salud de Cigales, prestando una atención de calidad, cercana y evitando desplazamientos.

El edificio actual se desarrolla en una sola altura y por tanto la ampliación no pretende modificar este aspecto tipológico, optando también por la edificación en una sola planta. La intervención no alterará ni la función ni la estructura física del edificio actual, considerándose la afectación de dichas obras de carácter leve para no variar el ritmo ni la calidad asistencial del centro de salud a causa de las obras de construcción del nuevo espacio.

En detalle, la intervención tampoco busca cambiar ninguno de los usos del actual centro sanitario. Con el fin de mantener su disposición, solo está proyectada la incorporación de un vestíbulo "cortavientos", dejando en su mismo lugar los departamentos de Recepción y Distribución.

También se tiene proyectada una pequeña modificación de en la disposición del despacho y sala de espera del Coordinador, así como en la consulta y sala espera de Pediatría y almacenes. Asimismo, se pretende consolidar el acceso de vehículos desde la fachada de entrada al edificio y ajardinar el espacio de contacto con la linde de la parcela situada al sureste.

En dicho proyecto se contempla también construir un patio ajardinado, anexo a la zona de Rehabilitación con el fin de dotar de ventilación cruzada e iluminación natural suficiente a la sala de Cinesiterapia. El patio cumple también una función de "respeto" hacia la propiedad que comparte medianera con el Centro de Salud.