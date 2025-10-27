El Centro de Salud de Laguna (Valladolid) se ampliará con ocho consultas y contará con dos médicos y una enfermera más

Visita del consejero de Sanidad, Alejando Vázquez, (cuarto por la izquierda) a las obras del Centro de Salud de Laguna de Duero (Valladolid). - EUROPA PRESS

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 27 (EUROPA PRESS)

El Centro de Salud de Laguna de Duero (Valladolid) contará con ocho consultas más tras una inversión de cerca de más de 750.000 euros y al mismo se incorporarán dos médicos de medicina familiar y comunitaria (uno de ellos casi de inmediato), así como una enfermera de la misma especialidad.

Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien ha visitado las obras de ampliación que se desarrollan en el edificio que, a pesar de llevar poco tiempo en ejecución, tiene una "buena situación" con una estructura ya cubierta y esperan terminarse de cara al próximo verano.

Vázquez ha explicado que es una obra que va a permitir incrementar de un modo "bastante notable" la superficie del centro y proporcionar ocho nuevas consultas más, tres de médico, otras tantas de enfermera de Atención Primaria y otras dos para salas múltiples, una de ellas dedicada a la cirugía menor ambulatoria que el centro practica "con asiduidad", por lo que permitirá tener unas condiciones "mucho mejores" tanto para pacientes como para profesionales.

En este marco el titular castellanoleonés de Sanidad ha anunciado que el centro verá ampliada su plantilla con dos médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, uno que se incorporará "prácticamente ya" y otro que lo hará en los siguientes meses "para poder dar respuesta a la necesidad que tiene Laguna de estos médicos".

Asimismo, ha señalado que de las 67 especialistas en enfermería familiar y comunitaria, una llegará al Centro de Salud de Laguna para mejorar la asistencia sanitaria a los pacientes crónicos, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de casos y para organizar la asistencia de sus cuidados.

"Creo que son dos noticias importantes para la población, aparte de la obra que con una inversión de un millón de euros estará concluida prácticamente en el próximo verano y esto va a facilitar el trabajo a los profesionales y mejorar las condiciones de los pacientes", ha asegurado Alejandro Vázquez.

Con este proyecto, al que se destinan 763.764 euros, se incrementará la superficie asistencial y se mejorará la eficiencia y comodidad de los espacios ya existentes, dando así respuesta a las necesidades crecientes de un núcleo de población en expansión.

AMPLIACIÓN

Este proyecto, previsto dentro de la programación plurianual de la Gerencia Regional de Salud en materia de Atención Primaria y del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025 de la Junta de Castilla y León, supondrá que el centro pase de 104,23 metros cuadrados de superficie a un total de 367,41, con lo que su espacio se incrementará en 263,18 metros.

Esta ampliación del edificio original se realizará respetando, en lo posible, las características de los materiales y sistemas constructivos del mismo y permitirá la creación de ocho nuevas consultas. En concreto, se contará con tres de Medicina de Familia y Comunitaria (pasando de 13 a 16); tres de Enfermería (pasando de 13 a 16) y la creación de dos nuevas salas polivalentes de procedimientos técnicos, una de ellas destinada a la cirugía menor y otra a la realización de ecografía (pasando de dos a cuatro).

Las obras incluyen también la reforma y mejora de las zonas ya existentes para lograr incrementar tanto los espacios asistenciales como las zonas de espera. Todo ello con el fin de ofrecer mayor comodidad de los pacientes y optimizar el tránsito y funcionamiento del centro.

Para ello se realizará, asimismo, una reestructuración de las dependencias que permitirá desarrollar una planta baja en la que se concentrarán las consultas de Pediatría, de manera que este piso pasará a contar con una superficie de 192,76 metros cuadrados (131,59 de los cuales corresponden a la ampliación), y una primera planta en la que se reunirán las consultas de los profesionales de Salud Familiar y Comunitaria y las salas polivalentes, con un espacio de 174,65 metros cuadrados (131,59 de ampliación).

Además de los mencionados, el Centro de Salud seguirá disponiendo por supuesto de los servicios de extracción, laboratorio de analíticas, psicoprofilaxis obstétrica, fisioterapia, salud mental, sala de técnicas (espirometría y retinografía) y curas, salud bucodental, despacho veterinario, despacho farmacéutico, laboratorio de salud pública, sala de lactancia, Gestión Compartida de la Demanda -para triaje y atención de los casos de pacientes que acuden sin cita previa-, trabajo social y radiología. Los profesionales del centro contarán también con espacios de almacenaje; área de apoyo administrativo con despachos, biblioteca, aula de docencia y conferencias, archivo y sala de reuniones; dormitorios y vestuarios; zona de garaje y sala de estar.

A nivel técnico el edificio cuenta con una unidad de informática y comunicaciones y un área de instalaciones técnicas y el vestíbulo principal dispondrá de tres mostradores de atención a los usuarios.

Por último, el centro cuenta también con aseos distribuidos cerca de todas las áreas mencionadas y una zona de descontaminación preparada por si es necesaria; así como una zona de Atención Continuada, dotada de área de recepción y espera, consultas de gestión a la demanda y atención continuada, sala de emergencias, sala de técnicas y cura y almacén de urgencias.

ACTUACIONES EN VALLADOLID

El consejero ha apuntado que hay otras obras en Atención Primaria previstas para 2026 en la provincia, entre las que se encuentra una "importante por el volumen económico y por la característica" que es la de mejora y ampliación del Centro de Salud de Medina de Rioseco.

Además, a primeros de año se iniciarán las obras de reforma y ampliación del Centro de Salud de Covaresa, en la capital vallisoletana, así como las de Arturo Eyríes y el Centro de Salud de Pilarica-Circular, que también supondrá una reforma y ampliación "significativa".