El CEO de Hiperbaric, Andrés Hernando, protagoniza en la UEMC la segunda edición de 'Excelentes'

Cartel de la segunda edición de Excelentes. - UEMC

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) acogerá, este martes a las 11.00 horas, una nueva sesión del ciclo 'Excelentes', impulsado por Cajaviva Caja Rural con la colaboración de Iberaval y la Junta, que tendrá como protagonista al CEO de Hiperbaric, Andrés Hernando.

"El programa se consolida como un punto de encuentro entre líderes empresariales y jóvenes universitarios, con el objetivo de acercar la dinámica del tejido productivo a quienes se preparan para iniciar su carrera profesional", detalla la institución académica a través de un comunicado.

El invitado central de esta edición será Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric, compañía burgalesa líder mundial en tecnologías de altas presiones aplicadas a la industria alimentaria. Su conferencia, 'Construir Futuro, entre ingeniería y empresa', abordará la relación entre innovación tecnológica, competitividad industrial y creación de oportunidades laborales en la región.

La sesión pretende ofrecer a los estudiantes una "visión directa" de cómo las empresas punteras de Castilla y León "afrontan los desafíos de un mercado global cada vez más exigente".