Cerrada en Bruselas la polémica por el Diálogo Social en CyL entre reproches de los sindicatos y Vox

BRUSELAS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha dado este lunes por cerrada de forma definitiva la reclamación que los sindicatos UGT y CCOO elevaron a Bruselas por supuesta vulneración de la legislación del Diálogo Social realizada por el anterior Ejecutivo autonómico, cierre que no ha estado exento de reproches y momentos de tensión entre los responsables regionales de ambas organizaciones sindicales y el representante de Vox Jorge Buxadé.

UGT y CCOO ya había dado por cerrada la cuestión tras comparecer en este mismo escenario el pasado día 19 de marzo para exponer la situación creada en Castilla y León en materia de Diálogo Social a partir de la entrada de Vox en el Gobierno regional, sobre todo por parte del entonces consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, y después de que la Comisión Europea diera carpetazo a la petición por entender que no era competente.

Sin embargo, la Comisión de Peticiones ha vuelto a abordar la cuestión a instancia del grupo Patriotas por Europa, concretamente de Vox, para, en palabras de su portavoz, Jorge Buxadé, "dejar bien claro que lo planteado por los sindicatos en su momento no era legítimo y comprobarse que no había ninguna vulneración de los derechos sindicales ni laborales", al tiempo que ha achacado la decisión de UGT y CCOO de dar por zanjada la cuestión al hecho de que ambos sindicatos han logrado lo único que pretendían, que no era otra cosa que cobrar de la Junta subvenciones por importe de 40 millones de euros.

"Lo que no cuentan es que aquel gobierno de PP y Vox eliminó los 800 euros que cobraban cada vez que visitaban una empresa para prevención de riesgos laborales y que, pese a ello, se logró reducir la siniestralidad mortal en un 30 por ciento, o que en el chiringuito de la Fundación Serla se produjo un ahorro de 100.000 euros de renta por el alquiler del local y otros 70.000 euros en sueldos de personal cualificado, sin olvidar que la tasa de paro se redujo al 9,5 por ciento, dos puntos y medio por debajo de la media nacional", ha recriminado Buxadé.

Así, y a modo de cierre de su intervención, Buxadé ha advertido de que la reunión de este lunes en la Comisión de Peticiones no se habría celebrado si en su momento ambos sindicatos, por escrito, hubieran dado por cerrada la cuestión tras precisar que ya habían "cobrado la pasta".

En el mismo sentido, el que fuera vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que se ha desplazado a Bruselas y, ante las críticas de UGT y CCOO, ha ocupado un sillón entre los diputados europeos, sin serlo, ha acusado a ambas organizaciones de plantear la "restauración de sus viejos y caducos privilegios sindicales" utilizando el "eufemismo" del Diálogo Social.

Y es que, como así ha defendido, "el verdadero Diálogo Social sería incluir a organizaciones que sí representan los intereses de los trabajadores, pero eso no se está haciendo en Castilla y León", ha lamentado el portavoz del Grupo de Vox en las Cortes en CyL. "Vemos la fiesta de los sindicatos pagada con el dinero de los contribuyentes, que va a fines que no son de utilidad social", ha concluido.

En el bando opuesto, los secretarios de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, han coincidido al considerar un "sinsentido" traer de nuevo a la Comisión de Peticiones un tema que ya había quedado zanjado--su denuncia ha llegado también a los tribunales, ya con sentencias favorables--y han aprovechado para recordar el daño que para la clase trabajadora trajo el pacto PP-Vox para gobernar la Comunidad autónoma y las políticas que el consejero de Industria de la segunda de ambas formaciones puso en marcha para el desmantelamiento de las políticas de empleo y formación de trabajadores y en contra de los sindicatos de clase.

"AÑORÁIS EL SINDICATO ÚNICO CON FRANCO"

"Unos sindicatos que cuentan con 180.000 afiliados y representan al 80 por ciento de los trabajadores en Castilla y León. No han podido terminar con nosotros. Agradecemos que se haya recuperado el Diálogo Social, algo que no nos pertenece a nosotros sino a todos los ciudadanos de esta Comunidad y que contribuye a mejorar su calidad de vida", ha resumido Temprano, quien ha puesto fin a su intervención con un mensaje de reproche a Buxadé: "¡Lo que añoráis es el sindicato único que hubo en la dictadura de Franco!".

Su homólogo en CCOO, Vicente Andrés, ha aprovechado también para recriminar a Buxadé por acusarles de vivir de las subvenciones, cuando, como así ha precisado el sindicalista, "ambas organizaciones viven de las cuotas de sus afiliados y de sus fondos, algo de lo que no puede presumir Vox, que vive de las subvenciones públicas".

Alineada con los sindicatos, la eurodiputada socialista Sandra Gómez ha denunciado en el Parlamento Europeo el "absoluto desprecio de la ultraderecha por el Diálogo Social y su irresponsabilidad en el uso del dinero público".

"A pesar de que está en contra del Diálogo Social, Vox ha querido mantener esta petición en el Parlamento Europeo como una burla a la institución y al derecho de petición de la ciudadanía, y como un ejercicio irresponsable de uso del dinero público, trayendo personas desde España a cuenta del presupuesto europeo para saldar deudas de ámbito regional que nada tienen que ver con los problemas de la ciudadanía", ha concluido Gómez.