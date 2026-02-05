Cerrados los parques y zona arbolada de la Ciudad Deportiva La Aldehuela en Salamanca debido al fuerte viento. - AYUNTAMIENTO SALAMANCA

SALAMANCA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, ante las fuertes rachas de viento que se esperan, ha adoptado una serie de "medidas preventivas" para garantizar la seguridad de los peatones como el cierre de parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela.

En concreto, además de esta zona arbolada, se cierran el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, el Huerto de Calixto y Melibea, el paseo central del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona arbolada del Jardín de los Gozos y las Sombras.

"Esta medida permanecerá activa hasta que las rachas de viento y las condiciones climatológicas adversas remitan" y no supongan ningún riesgo para la población por caída de ramas, han asegurado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El Consistorio ha recordado la importancia de extremar todas las precauciones que sean necesarias y protegerse del viento. Además, ha recomendado retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas. Mientras, los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines están alerta para poder atender los avisos que pudieran registrarse, han añadido.

El Ayuntamiento de Salamanca ha indicado que refuerza "la limpieza periódica de los sumideros de alcantarillado para evitar la acumulación de agua de lluvia ante la previsión de fuertes tormentas durante los próximos días".

El Servicio Municipal de Aguas dispone de equipos durante mañana y tarde para acometer la limpieza periódica en todas y cada una de las 47 zonas en que se divide la ciudad, han indicado además desde el Ayuntamiento. Además de todas estas tareas de prevención y mantenimiento, el Ayuntamiento ha recordado que los ciudadanos pueden contribuir al mantenimiento de las instalaciones si evitan "arrojar suciedad en las alcantarillas que provoquen obstrucciones y malos olores en las calles".

También se aconseja desde el Consistorio "no utilizar el inodoro como papelera para evitar problemas en el alcantarillado y en los procesos biológicos de depuración".