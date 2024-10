CES alerta de que las listas de espera hacen "huir" a clases medias hacia sanidad privada

Apuesta por aprovechar "la longevidad" de profesionales sanitarios y eliminar 'númerus clausus' para paliar el déficit

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antonio Costas, ha advertido hoy de que las listas de espera está "dando una señal" de "cierta huida" de las clases medias del Servicio Público de Salud hacia la Sanidad Privada, lo que puede convertir al Sistema Nacional de Salu (SNS) en un sistema "asistencialista" y no un "verdadero serivico público".

Así se desprende del informe 'El Sistema Sanitario: Situación actual y perspectivas para el futuro' que ha presentado hoy en la sede del consejo en Castilla y León y en el que ha participado también el presidente autonómico del órgano, Enrique Cabero, y la presencia de la directora general de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación de la Junta, Sonia Martín.

Ha sido Cabero el que ha puesto en contexto la elaboración de un informe "a petición propia" del CES y que, en sus palabras, está "generando debates y reflexiones". Durante su presentación, ha argumentado que el informe supone una "reflexión profunda sobre la gestión que va unida al incremento de recursos". "Hay una consideración de que se necesitan más recursos, seguro que hay infrafinanciación, pero no basta. También es necesaria una planificación estratégica y una capacidad de innovación en la gestión que sea capaz de dar respuestas a todas estas novedades que hay en el sistema", ha resumido.

Novedades que ha centrado en cinco elementos esenciales, como son el cambio demográfico; el especial interés por la Salud Pública; "la especial atención por la Atención Primaria"; "un proceso muy importante de avance científico y tecnológico sobre todo en el ámbito de la salud lo cual exige un esfuerzo no sólo ya de inversión y de formación sino también de gestión" y una "preocupación especial por la existencia de suficientes profesionales especialmente en especialidades de ciencias de la salud y de las especiales médicas".

Costas, por su parte, ha apuntado que el informe supone una visión de "360 grados" del sistema sanitario para advertir de que "la legitimidad del sistema democrático y la eficiencia de la economía de mercado descansan en gran manera en la existencia y buen funcionamiento del sistema de salud".

En este punto, el informe detecta ciertas señales de "alerta". Así, se ha referido a las mencionadas listas de espera, sobre todo en Atención Primaria, y que, como ya había señalado anteriormente, pone "en riesgo" al propio sistema, y no solo a su "equidad".

También ha hablado de "obstáculos ocultos" al acceso universal del SNS. Obstáculos que derivan de "sesgos" que se han ido "acentuando" en las dos últimas décadas entre los que identifica los de edad, "hay un edadismo oculto; género, "la mujer tiene más dificultades de acceso al sistema"; de clase, "importante porque aquellas personas que necesitan en mayor medida ser atendidas por el sistemas son las que pierden posibilidades" y geográfico, "grandes ciudades versus pequeñas poblaciones y mundo rural".

"Estos cuatro sesgos son los que me llevan a decir que hay obstáculos invisibles en el funcionamiento del sistema que van limitando la capacidad de acceso a aquellas personas que más lo necesitan. El riesgo aquí, es convertir el sistema sanitario en una especie de aliviadero, de desagüe de problemas sociales, económicos y laborales que hay en la sociedad española. Que en la medida en que no son atendidos de forma adecuada en el ámbito de otras políticas, lo que hacen es verter sobre el sistema sanitario patologías muy asociadas a la desigualdad o a la pobreza. Un ejemplo es la obesidad", ha argumentado.

Costas también considera como una "alerta" el "dramático crecimiento" de la enfermedad mental, acentuada desde la COVID. "El coste económico directo de la salud mental es ya muy considerable. Lo estimamos para el año 2023 en términos de 4,5% del PIB. Pero hay un coste indirecto que aún no lo calculamos de forma adecuada. El aumento de pérdidas de horas de trabajo como consecuencia de bajas por salud mental se ha disparado. Desde antes de la pandemia, al año 2023, se ha doblado hasta casi las 650.000", ha cifrado.

El presidente del CES también ha señalado la crisis "de gobernanza" que va ligada a la de los recursos humanos. En este sentido, aunque en los últimos años ha constatado un "aumento de contratación de personal del sistema, aún no es suficiente". "Pero creo que hay, vuelvo a insistir, eficiencias en el sistema que pueden venir de una utilización más eficiente de algunos elementos que tiene ya el propio sistema, un ejemplo son las farmacias", ha apostado.

PROFESIONALES

Sobre cómo paliar el déficit de profesionales, Costas ha apostado por aprovechar "la longevidad" de los recursos humanos. Así, ha defendido que no se puede echar del sistema a profesionales que se consideran válidos por su edad cuando la esperanza de vida ha aumentado.

También considera que hay actores en el sistema que no están "suficientemente bien utilizados". "Antes decía las farmacias. Yo veo las farmacias como un actor del sistema que pueden desarrollar servicios relacionados con la provisión de salida y servicios relacionados con los fármacos que hoy por hoy por distintos motivos de organización del sistema no se hacen. Veo que también hay otros colectivos en el sistema, la enfermería en general, que puede desarrollar también actividades muy productivas en nuevas horas y que sin embargo están coartadas también hoy", ha puntualizado.

También ha abogado por suprimir los 'númerus clausus' dentro de las Facultades de Medicina, momento que ha aprovechado para aplaudir, aunque no esté dentro de su "negociado", la vía de abrir nuevas titulaciones en otras universidades.

Por último, ha hecho un alegato del sistema de salud al considerarlo un "elemento fundamental para el buen funcionamiento, no sólo de la equidad, también de la economía". "¿Son ustedes capaces de entender cómo una población no sana podría ser una población productiva? Es imposible. A lo largo de los dos últimos siglos, sabemos que cuando ha habido más inversión en el sistema sanitario, el sistema económico ha sido más productivo, más innovador y la economía ha crecido más. No se trata de gastar más en el sistema sanitario, se trata de invertir. Hay que defender el sistema sanitario con un sistema que necesita aumentar de una manera considerable la inversión", ha concluido..