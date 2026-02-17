La CHD contempla la calidad del agua para consumo y sus nuevos usos en industrias renovables entre los temas de futuro

La presidenta de la Confederación, María Jesús Lafuente, durante la presentación del Esquema provisional de Temas Importantes relativo al cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. - CHD

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) contempla la calidad del agua para consumo humano y los nuevos usos del líquido elemento vinculados a las industrias renovables entre las cuestiones que pueden ser objeto de actuación en el futuro.

El Organismo de cuenca ha presentado este martes en Valladolid el Esquema provisional de Temas Importantes relativo al cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, en el que recoge cuestiones a analizar y tener en cuenta para posibles actuaciones.

El documento se encuentra actualmente en consulta pública y se pueden presentar aportaciones hasta el próximo 28 de mayo, han informado a Europa Press fuentes de la CHD.

La presidenta de la Confederación, María Jesús Lafuente, ha animado a la participación de todos los agentes implicados y ha recordado que este documento "contiene la descripción y valoración de los principales problemas actuales y futuros de la cuenca del Duero y las posibles alternativas de actuación, de acuerdo con los programas de medidas elaborados por todas las administraciones competentes".

Entre las novedades recogidas en el Esquema, aparecen los nuevos usos del agua vinculados a las industrias renovables y refrigeración de grandes centros de datos, algo que requiere grandes volúmenes de agua que generan nuevas presiones, y el abastecimiento de agua potable de calidad, ambos "derivados respectivamente del nuevo paradigma energético español y de los cambios normativos que afectan al agua de uso de boca, muy relevante para las administraciones locales".

Lafuente ha explicado que el documento recoge una breve introducción normativa a la que acompañan diez apartados, cada uno desarrollando los principales temas importantes que se han identificado en la cuenca y entre los que repiten con respecto a ciclos anteriores "los temas de contaminación difusa, explotación sostenible de las aguas subterráneas, correcciones hidromorfológicas y restauración fluvial, gestión del riesgo de inundaciones, estos días de especial actualidad, y la optimización de la gestión de las infraestructuras hidráulicas".

OTROS ASUNTOS

Además, el documento matiza temas importantes ya abordados en ciclos anteriores como la sostenibilidad de regadío, con una atención mayor a su relevancia en la cuenca, y la depuración de aguas residuales urbanas, ahora bajo las obligaciones de la nueva Directiva de residuales "que va a suponer un fuerte impacto en la gestión del agua urbana".

En materia de gobernanza, el Esquema llama la atención sobre la "necesaria coordinación entre todas las administraciones con competencias en el agua para alcanzar los objetivos".

Lafuente ha animado a los asistentes a participar en esta fase de consulta pública haciendo sus aportaciones y ha reconocido que "en la gestión del agua confluyen muchos aspectos, lo que hace que elaborar los planes de gestión no sea una tarea sencilla".

Asimismo, ha agradecido a todas las personas que han participado en los planes anteriores "por su tiempo, su esfuerzo y su capacidad de escucha con el ánimo de mejorar la planificación hidrológica", así como "a los que lo harán en este nuevo ciclo".